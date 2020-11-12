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- 12 Kas 2020 - 11:30 G: 12 Kas 2020 - 12:06

Masumlar Apartmanı Oyuncusunun Gizli Aşkı Herkesi Şaşırttı! Murat Boz’la Sevgili Oldukları Gerçeği Gündem Oldu! Meğer Farah Zeynep Abdullah...

Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu haber ikilinin hayranlarını büyük şaşkınlığa uğrattı. Ünlü şarkıcı ile güzel oyuncu birlikte görüntülendi ve ünlü çiftin birlikte olduğu dedikoduları iyice güçlendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı Oyuncusunun Gizli Aşkı Herkesi Şaşırttı! Murat Boz’la Sevgili Oldukları Gerçeği Gündem Oldu! Meğer Farah Zeynep Abdullah... 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Boz ile 31 yaşındaki güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan bu aşk iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Bir mekan çıkışı birlikte görüntülenen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah, haklarında çıkan aşk iddialarına ne yanıt verdi?

Ortalıkta dolaşan iddialara göre Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah bir süredir sessiz sedasız ve gözlerden uzak aşk yaşıyor.

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12 Kas 2020 - 11:30 - Magazin

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