Masumlar Apartmanı Oyuncusunun Gizli Aşkı Herkesi Şaşırttı! Murat Boz’la Sevgili Oldukları Gerçeği Gündem Oldu! Meğer Farah Zeynep Abdullah... 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Boz ile 31 yaşındaki güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan bu aşk iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.



Bir mekan çıkışı birlikte görüntülenen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah, haklarında çıkan aşk iddialarına ne yanıt verdi?

Ortalıkta dolaşan iddialara göre Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah bir süredir sessiz sedasız ve gözlerden uzak aşk yaşıyor.



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