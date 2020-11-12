Masumlar Apartmanı Oyuncusunun Gizli Aşkı Herkesi Şaşırttı! Murat Boz’la Sevgili Oldukları Gerçeği Gündem Oldu! Meğer Farah Zeynep Abdullah...
Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu haber ikilinin hayranlarını büyük şaşkınlığa uğrattı. Ünlü şarkıcı ile güzel oyuncu birlikte görüntülendi ve ünlü çiftin birlikte olduğu dedikoduları iyice güçlendi.
Masumlar Apartmanı Oyuncusunun Gizli Aşkı Herkesi Şaşırttı! Murat Boz’la Sevgili Oldukları Gerçeği Gündem Oldu! Meğer Farah Zeynep Abdullah... 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Murat Boz ile 31 yaşındaki güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan bu aşk iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
Bir mekan çıkışı birlikte görüntülenen Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah, haklarında çıkan aşk iddialarına ne yanıt verdi?
Ortalıkta dolaşan iddialara göre Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah bir süredir sessiz sedasız ve gözlerden uzak aşk yaşıyor.
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12 Kas 2020 - 11:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.