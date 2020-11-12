Sadakatsiz Dizisinde Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki! Polat Alemdar’dan Sonra En İyi Racon Kesme Sahnesiydi… Kanal D ekranlarının yeni sezona bomba gibi giren dizisi Sadakatsiz inanılmaz bir yükseliş içinde. Başladığı ilk günden itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen dizisi, konusu, oyuncuları ve olay sahneleri ile ülkenin en çok konuşulan konusu haline geldi

Dizinin son bölümü gene inanılmaz olaylara sahne oldu. Dizide yayınlanan bir sahne vardı ki bir zamanların efsane dizisi 'Kurtlar Vadisi'ni aratmadı.



İzleyenlerin küçük dillerini yutmasına sebep olan bu sahne dakikalar içinde sosyal medya platformların da paylaşım rekoru kırdı.



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