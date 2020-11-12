Sadakatsiz Dizisinde Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki! Polat Alemdar’dan Sonra En İyi Racon Kesme Sahnesiydi…
Son dönemin bomba dizisi Sadakatsiz dün geceye gene damga vurdu. Tüm Türkiye'nin konuştuğu dizide yayınlanan sahneler sosyal medya gündeminin de zirvesindeydi.
Sadakatsiz Dizisinde Öyle Bir Sahne Yaşandı Ki! Polat Alemdar’dan Sonra En İyi Racon Kesme Sahnesiydi… Kanal D ekranlarının yeni sezona bomba gibi giren dizisi Sadakatsiz inanılmaz bir yükseliş içinde. Başladığı ilk günden itibaren seyirciyi ekran başına kilitleyen dizisi, konusu, oyuncuları ve olay sahneleri ile ülkenin en çok konuşulan konusu haline geldi
Dizinin son bölümü gene inanılmaz olaylara sahne oldu. Dizide yayınlanan bir sahne vardı ki bir zamanların efsane dizisi 'Kurtlar Vadisi'ni aratmadı.
İzleyenlerin küçük dillerini yutmasına sebep olan bu sahne dakikalar içinde sosyal medya platformların da paylaşım rekoru kırdı.
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12 Kas 2020 - 11:58 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.