Beklenen Oldu! Acun Ilıcalı O İsmi Kovdu! Öyle Bir İsim Geliyor ki Yer Yerinden Oynayacak!

Tv8 kanalının sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun zamandır kötü günler geçiriyordu. Tv8, Exxen, yeni projeler derken stresli bir döneme giren Acun Ilıcalı, son gelişmeler ile iyiden iyiye depresyona girmeye başlamıştı.



Son dönemde özellikle yeni kurduğu dijital platform olan Exxen ile meşgul olan Acun Ilıcalı, birbirinden güzel sürprizler ile seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor.

Aslında kendi alanında işler Acun Ilıcalı için iyi gitmekte. Ancak Acun'un başını ağrıtan konu ise futbol.



Sezon başında Hollanda Ligi'nde yer alan Fortuna Sittard'ı satın alarak büyük bir sürprize imza atan Acun Ilıcalı, bu alanda umduğunu bulamadı.



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