Beklenen Oldu! Acun Ilıcalı O İsmi Kovdu! Öyle Bir İsim Geliyor ki Yer Yerinden Oynayacak!
Uzun zamandır kabus gibi günler geçiren Acun Ilıcalı, artık dayanamadı ve radikal bir karar alarak o ismin görevine son verdi.
Tv8 kanalının sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun zamandır kötü günler geçiriyordu. Tv8, Exxen, yeni projeler derken stresli bir döneme giren Acun Ilıcalı, son gelişmeler ile iyiden iyiye depresyona girmeye başlamıştı.
Son dönemde özellikle yeni kurduğu dijital platform olan Exxen ile meşgul olan Acun Ilıcalı, birbirinden güzel sürprizler ile seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor.
Aslında kendi alanında işler Acun Ilıcalı için iyi gitmekte. Ancak Acun'un başını ağrıtan konu ise futbol.
Sezon başında Hollanda Ligi'nde yer alan Fortuna Sittard'ı satın alarak büyük bir sürprize imza atan Acun Ilıcalı, bu alanda umduğunu bulamadı.
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12 Kas 2020 - 13:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.