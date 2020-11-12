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- 12 Kas 2020 - 14:46 G: 12 Kas 2020 - 15:06

Ankara'da Koronavirüs Bitiyor! Her Ne Kadar Şuanda Her Yer Kıpkırmızı Olsa da Sorunun Çözümü Bulundu ve Tarih Verildi! İşte o ilçeler!

Geçtiğimiz aylarda koronavirüste rekor üstüne rekor kıran Ankara'da; birkaç hafta önce tam %60 oranında çok büyük bir düşüş yaşanmıştı. Bunun ardından yeniden yükseliş başlamış ve önlemler artırılmıştı. 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi gibi birçok önlem alındı. Ankara'da koronavirüs böylesine hararetli bir seyir izlerken, ne zaman biteceğiyle ilgili muhteşem bir açıklama yapıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzmanlara göre Başkent Ankara'da koronavirüs bitmeye başlayacak. Bununla ilgili tarih bilgisi veren uzmanlar, mantık çerçevesi içerisinde sorunun çözümünü şuanki elde olan şeylerle buldu. Daha doğrusu, bu bir sorun çözümü de değil, toplumsal alışkanlık olacak. Belirtilen tarihten itibaren ise düşüşler başlayarak, yavaş yavaş bitiş gerçekleşecek. Peki, Ankara'da koronavirüs nasıl bitecek? Toplumsal alışkanlık ne demek? Uzmanların açıklamaları neyi yansıtıyor? İşte tüm detaylar...

Koronavirüse karşı Ankara'da gerçekleştirilen önlem toplantılarında daha çok enfeksiyon uzmanları tarafından açıklanan bilgi tartışma konusu oldu! Söz konusu bilgiye göre, Ankara'da koronavirüsün düşüş göstereceği ve tamamen biteceği tarih "tahmini" olarak açıklandı! Bitme sebebi ise oldukça geçerli bulundu! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

12 Kas 2020 - 14:46 Ankara- Yaşam

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