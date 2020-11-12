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- 12 Kas 2020 - 14:56 G: 12 Kas 2020 - 15:17

Demet Akalın'ın Cep Telefonunu Ele Geçiren İsim Öyle Şeyler Söyledi ki Ünlü Şarkıcı Şoktan Şoka Girdi... Sosyal Medya Sallanıyor!

Demet Akalın'a büyük şok yaşatan olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Akalın'ın telefonunu ele geçiren şahıs, söyledikleriyle ünlü şarkıcıyı şok etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Demet Akalın'ın Cep Telefonunu Ele Geçiren İsim Öyle Şeyler Söyledi ki Ünlü Şarkıcı Şoktan Şoka Girdi... Sosyal Medya Sallanıyor! Demet Akalın gece yarısı kendisine gelen bir telefon ile büyük şok yaşadı. Gece yarısı gelen bu telefona şaşıran şarkıcı, telefondaki kişinin söyledikleri ile neye uğradığını şaşırdı.

Konu hakkında hemen harekete geçen şarkıcı, yaptığı araştırmaların ardından soluğu savcılıkta aldı. Suç duyurusunda bulunan Demet Akalın, bu konu hakkında acilen gereğinin yapılmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde kendisine gelen telefon ile irkilen ünlü şarkıcı Demet Akalın, telefonda konuşan kişinin söyledikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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12 Kas 2020 - 14:56 - Magazin

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