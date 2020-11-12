Ankara'da Koronavirüste Korkutan Haber! Bunu Yaparsanız, Tedavi İmkansız Oluyor... Çok Sinsi Bir Şekilde İlerliyor! Aman Dikkat... Covid-19 salgını ile bir araya geldiğinde çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir hastalığın da uyku apnesi olduğu açıklandı.

Uyku apnesinin, kişilerin oksijensiz kalmasına neden olduğu ve bağışıklığı ciddi orada düşürdüğü açıklandı. Bunun gibi sonuçları olan hastalık Covid-19 virüsü ile bir araya geldiğinde önemli sonuçlar doğurabiliyor.

Bilindiği üzere Koronavirüs’e karşı korunma sağlamak için en önemli konulardan biri bağışıklık sisteminin güçlü olması. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin salgın karşısında daha dayanıksız olduğu açıklanmıştı. İnsan bedeninde bağışıklığın güçlenmesini sağlayan en önemli etmenlerden birisi ise uyku.



Düzenli uyku uyuyamayan ya da uyku sırasında nefes güçlüğü yaşama, terleme gibi belirtiler gösteren kişilerin bağışıklık sistemleri zayıf oluyor. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olan hastalıklardan birisi ise uyku apnesi.



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