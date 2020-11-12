Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu... Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de aşı çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin aşısı olarak da bilinen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının 3. Faz denemelerine başlanacağı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile aşı denemelerinden alınan olumlu sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>