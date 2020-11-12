Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu...
Tüm dünyada 50 milyondan fazla kişinin yakalandığı Koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam diyor. Bilindiği üzere Covid-19 salgını tüm dünyada küresel bir kriz haline gelmiş ve 1 milyon 250 binden fazla insanın ölümüne yol açmıştı. Hala etkisini göstermeye devam eden Koronavirüs ile ilgili yapılan aşı çalışmalarından ise olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu... Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de aşı çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin aşısı olarak da bilinen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının 3. Faz denemelerine başlanacağı açıklanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile aşı denemelerinden alınan olumlu sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.