Ankara'da Koronavirüs Büyük Birlikteliği Beraberinde Getirdi! Milyonlar Hayret Etti "İyi ki Koronavirüs Geldi" Dediler, Tepkiler Hızla Yayılıyor...
Ankara'da yaşanan olay duyanları şaşkınlık içinde bırakırken hikayesiyle de filmleri aratmıyor. Olayın kahramanları ise büyük tepki toplasalar da şu cümleyi kurmayı ihmal etmiyorlar: ''İyi ki hasta olmuşum.''
Ankara'da Koronavirüs Büyük Birlikteliği Beraberinde Getirdi! Milyonlar Hayret Etti "İyi ki Koronavirüs Geldi" Dediler, Tepkiler Hızla Yayılıyor... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizi de derinden etkiledi ve her sektör ve alanda büyük yaralar açtı.
Virüsün getirdiği hastalık ve ölümlerin yanı sıra, işsizlik, açlık ve ekonomik kriz gibi bir çok problemde katlanarak devam etti.
Herkesi derinden sarsan koronavirüs kulağa şaşırtıcı gelse de bazıları için güzel havadislerin yaşanmasına da vesile olmuş durumda.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.