Ankara'da Koronavirüs Büyük Birlikteliği Beraberinde Getirdi! Milyonlar Hayret Etti "İyi ki Koronavirüs Geldi" Dediler, Tepkiler Hızla Yayılıyor... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizi de derinden etkiledi ve her sektör ve alanda büyük yaralar açtı.

Virüsün getirdiği hastalık ve ölümlerin yanı sıra, işsizlik, açlık ve ekonomik kriz gibi bir çok problemde katlanarak devam etti.



Herkesi derinden sarsan koronavirüs kulağa şaşırtıcı gelse de bazıları için güzel havadislerin yaşanmasına da vesile olmuş durumda.



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