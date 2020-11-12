Kosgeb kadın girişimci kredisi nasıl alınır? İşte KOSGEB Kadın Girişimci Desteği 2021

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği 2021. KOSGEB kadın girişimci destekleri ile kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyor ve harika katkılar sunuyor. Kadın girişimciler KOSGEB destekleri sayesinde işlerini kurabiliyor, işlerini büyütebiliyor ve ticaret hayatında aktif rol oynayabiliyorlar.

KOSGEB kadın girişimcilere üretim, yatırım, Ar ge faaliyetleri, yurt dışı operasyonları gibi geniş yelpazede yer alan alanlarda destek sunmaktadır. Kadın girişimciler için geçtiğimiz senede KOSGEB tarafından 220 milyon TL’ye yakın destek sunulmuştur.

KOSGEB tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz sene tam 11 bin kadın girişimci kendi işinin sahibi oldu. Kadınlar destekler ile birlikte teknolojik ürünlerin üretiminden ithal ürünlere kadar alanda destek alabiliyorlar. Siz de KOSGEB desteklerinden faydalanmak için şartları taşıyorsanız, bu desteklerden faydalanmak için başvuru yapabiliyorsunuz.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği 2021 Ne Kadar?

KOSGEB kadın girişimci desteği miktarı 50 bin TL geri ödemesiz ve 100 bin TL geri ödemel olarak verilmektedir. Yeni dönemde 100 bin TL’lik geri ödemeli miktar 360 bin TL’ye kadar artırılmıştır. 360 bin TL geri ödemeli olan destek miktarı yazılım, imalat sektörü ve yüksek teknolojili alanlar için verilebilecek.

Kişi hem yeni işyeri açmak ya da işini büyütmek için bu destekten faydalanabilecek. Eğer ileri teknolojik alanda değil, orta yükseklikte bir alanda kredi alınmak istenirse, miktar 260 bin TL’ye düşer. Orta ve düşük teknolojik alanlarda ise verilen destek miktarının 160 bin TL’ye kadar olması beklenmektedir.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Desteği 2021 Nedir?

KOSGEB geleneksel girişimci desteği ile kadınların en az 10 bin TL hibe desteği almaları mümkündür. Destek programı kapsamında kadın girişimciler 60 bin TL’ye kadar destek alabilirler. Daha önce KOSGEB desteklerinde geleneksel girişimci desteği ile alınan makinelerin 2 yıl boyunca kullanılması şartı bulunuyordu. Artık bu şart ortadan kalkmıştır. Destek paketi ile birlikte kişilerin çalışanlar için prim ödemeleri adına bile destek almaları mümkündür. Başvuru yapmak isteyen kişilerin mutlaka girişimcilik belgesine sahip olması gerekiyor.

KOSGEB Desteklerinden Faydalanmak için Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

KOSGEB girişimlerinden faydalanmak için şartlar mutlaka karşılanmalıdır. Aksi halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB desteklerinden faydalanmak için yerine getirilmesi gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Kişi 18 yaşını aşmış olmalıdır.

Daha önceden KOSGEB desteği alınmamış olmalıdır.

FETÖ, PKK gibi herhangi bir terör örgütü ile bağlantı olmamalıdır.

Okur yazar olmalısınız.

Destek alınmak istenilen iş fikrinin KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer alması gerekir.

Öncelikle girişimcilik sertifikasına sahip olmak ve ardından başvuru yapmak gerekir.

Bu şartları sağlayan kişilerin desteklerden faydalanması mümkündür. Girişimcilik sertifikası almak için sektörlere göre farklı işlemler yapılması gerekebilir.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB kadın girişimci desteği başvurusu için önce eğitim almak gerekiyor. Artık yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte hem eğitim başvurusu yapmak hem de eğitim almak kolay bir hale geldi. Artık sıra bekleme derdi olmadan uzaktan eğitim uygulamasını kullanarak internet üzerinden eğitim alınabiliyor. Bu eğitimler bütün teknolojik aletler üzerinden internet bağlantısı kullanılarak alınabilir.

Kişiler dilerseler eğitimleri sınıf ortamında alabiliyorlar. Bu eğitimler 30 kişilik sınıflarda alındığı zaman örgün eğitim oluyor. Eğitimi tamamlayan kadın girişimciler sertifika kazanıyorlar.

Uzaktan eğitim alacak olan kişiler PTT şubelerinden şifrelerini aldıktan sonra e devlet üzerinden eğitime başla butonuna basarak eğitimlerini almaya başlayabilirler. 10 tane video sırayla izlenir ve eğitimler alınmaya devam edilir.