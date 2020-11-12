KOSGEB Mantar Üretimi Desteği Nasıl Alınır? İşte KOSGEB Mantar Üretimi Desteği 2021

KOSGEB Mantar Üretimi Desteği 2021. KOSGEB mantar üretimi desteği sayesinde işinizi yaparken kurumun desteğini arkanıza alabilirsiniz. Mantar yetiştiriciliği için devletten tam destek verilmektedir. Ülkemizde mantar üretimi yapmak isteyen girişimcilere özel KOSGEB paketleri bulunmaktadır.

Kişilerin hazırlayacakları projeler ile devletten hibe almak mümkündür. Üstelik yapmak istediğiniz yatırımlar için yüzde 65 oranına varan desteklerden faydalanabilirsiniz.

Destek almak isteyen kişilerin başvurabilecekleri diğer destek de Ziraat Bankası’nın Geleneksel Yaygın Bitkisel Üretim kredisidir. Mantar üretimi için destek veren kurumlar arasında TKDK, KOSGEB ve Ziraat Bankası yer alıyor. Mantar pazarı destek veren kurumlar sayesinde gözle görülür bir şekilde büyüyor.

KOSGEB Mantar Üretimi Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB mantar üretimi desteğini almak isteyen kişilerin ilgili NACE kodu ile başvurularını yapmaları gerekir. Mantar üretimi için kod 46.31.06 olarak yayınlanmıştır. Kişilerin ayrıca girişimcilik destek programına da kayıt olmaları gerekiyor. Önce geleneksel girişimcilik eğitimi alınır. Bu eğitimi başarılı bir şekilde doldurmalısınız.

Ardından sertifika alınır. İşletme vergi ve belediye dairelerinin kanunlarına uygun şekilde kurulur. KOSGEB kaydı gerçekleştirilir ve KOBİ beyannamesi doldurulur. Eğer mantar üretimi desteği almak istiyorsanız mutlaka evrakları eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor. Evrakları tam olan ve şartları karşılayan kişilerin hibe desteği almak için hakkı doğmuş olur.

Mantar Yetiştiriciliği için Kurs Başvurusunu Nasıl Yapılır?

Mantar yetiştiriciliği kurs başvurusu yapmak isteyen kişiler Halk Eğitim Merkezlerinin açmış oldukları eğitimlerden faydalanabilirler. Kişinin başvur yapması için e devlet şifresinin olması yeterli olur.

E devlet şifresini daha önce hiç almadıysanız ilk şifrenizi almak için size en yakın PTT birimlerini ziyaret edebilirsiniz. Eğer şifrenizi daha önce aldıysanız ancak şifrenizi hatırlamadığınız için sisteme giriş yapamıyorsanız, giriş ekranında yer alan şifremi unuttum butonuna basın.

Halk Eğitim Merkezleri dışında İŞKUR tarafından da mantar yetiştiriciliği için kurs başvurusu alınmaktadır. Bu kursları tamamladıktan sonra kurumlardan sertifika almaya hak kazanırsınız. Bu şekilde yasalara uygun şekilde mantar üreticisi olmanız mümkün hale gelir.

İŞKUR Mantar Yetiştiriciliği için Kurs Başvurusunu Nasıl Yapılır?

İŞKUR Mantar yetiştiriciliği kurs başvurusu yaparak 38 gün ve toplam 384 saat süren kurslardan faydalanabilirsiniz. İlk gruplar saat 8 ile 13:40 arasında eğitim alırken ikinci grup 14 ile 19 arası eğitim alır.

Cinsiyet fark etmeksizin kurs başvurusu yapabilirsiniz. Ancak başvuru yapacak olan kişinin yaşının en az 18 ve en çok 65 olması gerekir. Başvuru yapan kişilerin yerine getirmesi gereken diğer şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Kişinin İŞKUR kaydı olmalıdır.

Kurs kurallarına riayet edeceğinizi raahhüt etmelisiniz.

Kursa devam zorunluluğunuzu kabul etmelisiniz.

Herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmamalısınız.

İŞKUR meslek edinme kursları için günlük yevmiye de 38 gün boyunca alırsınız. Eğer işsizlik aylığı almıyorsanız 85 TL günlük harçlık alabilirsiniz. 38 gün alacağınızdan toplam alacağınız para 3 bin TL’ye yakındır.

Mantar Yetiştiriciliği için TKDK Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Mantar yetiştiriciliği için TKDK hibe desteği 2017 senesinden bu yana verilmektedir. Yüzde 65 oranına kadar destek almak mümkündür. Başvuru yapmak isteyen kişilerin yaşının 65 alı olması gerekiyor. Ayrıca daha önceden diğer kurumlardan hibe almamış olmanız gerekiyor. Vergi borcu bulunan kişilerin yapmış oldukları başvurular kabul olmuyor.

Mantar üretimi için TKDK desteğini almanız halinde giderlerinizin büyük kısmını kuruma ödetebiliyorsunuz. Kurum vermiş olduğu destekler ile ülkemizde mantar üretimini artırmayı hedeflemektedir.