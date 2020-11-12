Masterchef Esra İle İlgili Ortaya Çıkan Esrarengiz Gerçek Herkesi Şok Etti! Öyle Yorumlar Geldi ki, Okuyanların Yüzü Kızardı!

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, daha ilk bölümlerden itibaren en çok dikkat çeken isimdi. Yemeklerde gösterdiği hünerinden daha çok uyumsuz olmasıyla konuşulan Eray, takım kaptanlarının hiç istemediği isimlerden biri oldu. Masterchef kariyeri sona eren Berk İlter ile ilgili olarak Gülşah Suna'nın yoğun suçlamalarına maruz kalan Eray, aslında çok deneyimli bir yarışmacı olduğunu kanıtlamıştı.

Eray Aksungur ile ilgili ortaya çıkan gerçek, yine Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı "Lezzet Akademesi" isimli yarışmada yarışmacı olarak yer almasıydı. 3 finalist arasına girmeyi başaran Eray, birinciliği kaptırmış ve 2. olarak bitirmişti. Şimdi de Esra Tokelli ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi son derece şaşırttı!