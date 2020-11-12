Masterchef Esra İle İlgili Ortaya Çıkan Esrarengiz Gerçek Herkesi Şok Etti! Öyle Yorumlar Geldi ki, Okuyanların Yüzü Kızardı!
Masterchef'te olaylar bir türlü dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Masterchef kariyeri sonlanan Duydu Acarsoy'un ilk evliliğinde başına gelenlerden dolayı ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına daha önceden katılım gerçekleştirdiği ve eşinin kendisini aldattığı öne sürülen kadınla canlı yayın esnasında kavga ettiği ortaya çıkmıştı.Bunun hemen sonrasında Eray'ın Danilo Zanna'nın daha önce jürilik yaptığı bir yarışmada daha yarıştığı tespit edilmişti. Şimdi ise Esra ile ...
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, daha ilk bölümlerden itibaren en çok dikkat çeken isimdi. Yemeklerde gösterdiği hünerinden daha çok uyumsuz olmasıyla konuşulan Eray, takım kaptanlarının hiç istemediği isimlerden biri oldu. Masterchef kariyeri sona eren Berk İlter ile ilgili olarak Gülşah Suna'nın yoğun suçlamalarına maruz kalan Eray, aslında çok deneyimli bir yarışmacı olduğunu kanıtlamıştı.
Eray Aksungur ile ilgili ortaya çıkan gerçek, yine Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı "Lezzet Akademesi" isimli yarışmada yarışmacı olarak yer almasıydı. 3 finalist arasına girmeyi başaran Eray, birinciliği kaptırmış ve 2. olarak bitirmişti. Şimdi de Esra Tokelli ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi son derece şaşırttı!
12 Kas 2020 - 18:53 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.