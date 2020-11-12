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- 12 Kas 2020 - 19:09 G: 12 Kas 2020 - 19:32

Ankara'da Koronavirüs Yoğunluğunu Gören Nefes Almaktan Dahi Vazgeçebilir! Ortaya Çıkan Yeni Tablo Tüm Gerçekleri Tek Tek Açığa Çıkardı...

Ankara'da koronavirüs yoğunluğu her geçen gün artmaya devam ediyor. Bir dönem %60'lara varan düşüş yaşanması Ankara halkını ciddi oranda rahatlatmıştı. Fakat yeni ortaya çıkan son tablo herkesi tekrardan tedirgin etti. Ankara genelinde yaşanan koronavirüs felaketi hızla devam ediyor. Uzmanlar tarafından sık sık biteceğine dair vs. açıklamalar altına imza atılsa da; böyle bir şey bu tablodan sonra asla mümkün durmuyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da vaka yoğunluğundaki artışı görenler, nefes almaktan dahi vazgeçebilir. Çünkü bu artış içerisinde maske takmadan, sosyal mesafeye dikkat etmeden ve hijyeni önemsemeden hareket etmek intihar etmekle neredeyse aynı şey. Bu yoğunluk karşısında herkesin normalden 2 kat daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara'da ikamet eden vatandaşlar şehirdeki koronavirüs haritasında son durumun ne olduğunu merak ediyorlar! Uzun süredir gerek sosyal medyada gerek haber sitelerinde düşüş olduğuna dair vs. birçok haber paylaşılmıştı. Bunlar elbette doğruydu ve %60'a yakın düşüş yaşanmıştı. Fakat son artışlar, bu düşüşü geride bıraktı! İşte son durum... (İlçeleri tek tek görmek için diğer sayfaya geçiniz)

12 Kas 2020 - 19:09 Ankara- Yaşam

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