Bir Zamanlar Çukurova'dan Şok Bir Ayrılık Daha! Sebebi Çok Şaşırtacak! İzleyiciler İsyan Edecek! Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin, ayrılığı ile uzun süredir dizinin gündemini meşgul etmişti.



Günlerdir dizinden çok bu ayrılık konuşuluyor ve gündemden de hala tam anlamıyla düşmüş değil. Bu konu ile ilgili hala yeni haber ve iddialar çıkmaya devam ediyor.

Daha bu konuyu atlatamamışken dizi ile ilgili yeni bir bomba daha patladı. Dizinin çok önemli karakterlerinden biri daha diziye veda edecek iddiaları seyirciyi çileden çıkardı.



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