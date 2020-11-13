Bir Zamanlar Çukurova'dan Şok Bir Ayrılık Daha! Sebebi Çok Şaşırtacak! İzleyiciler İsyan Edecek!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sular durulmuyor. Dizi, yaşanan olaylardan sonra normal seyrine bir türlü dönemiyor.
Bir Zamanlar Çukurova'dan Şok Bir Ayrılık Daha! Sebebi Çok Şaşırtacak! İzleyiciler İsyan Edecek! Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin, ayrılığı ile uzun süredir dizinin gündemini meşgul etmişti.
Günlerdir dizinden çok bu ayrılık konuşuluyor ve gündemden de hala tam anlamıyla düşmüş değil. Bu konu ile ilgili hala yeni haber ve iddialar çıkmaya devam ediyor.
Daha bu konuyu atlatamamışken dizi ile ilgili yeni bir bomba daha patladı. Dizinin çok önemli karakterlerinden biri daha diziye veda edecek iddiaları seyirciyi çileden çıkardı.
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13 Kas 2020 - 10:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.