Acun Ilıcalı’nın Tüm Gizemi Ortaya Çıktı! Masterchef, Survivor ve O Ses Türkiye’ye Nasıl Yarışmacı Alındığı Belli Oldu...
Türkiye'nin en çok izlenen kanalı tartışmasız Tv8. Bunun en büyük sebeplerinden biri hepimizin bildiği gibi kanalın daha çok yarışma programları üzerinden yürüyor olması.
Acun Ilıcalı’nın Tüm Gizemi Ortaya Çıktı! Masterchef, Survivor ve O Ses Türkiye’ye Nasıl Yarışmacı Alındığı Belli Oldu... Kanalın sahibi Acun Ilıcalı gibi bir isim olunca bu yarışma programlarının da kötü ve başarısız olma ihtimalide pek olmuyor. Çünkü kendisi bu işin ülkedeki tartışmasız en iyi ismi.
Türk halkı olarak yarışmayı, yarıştırılmayı ve yarışanları izlemeyi çok seviyoruz. Hele ki bu yarışların kıyasıya rekabet içinde, kavga, tartışma ve espriler eşliğinde olması tadından yenmez bir hal almasını sağlıyor.
Şu an kanalın en göze çarpan üç programı Masterchef, Survivor ve O Ses Türkiye olarak dikkat çekiyor.
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13 Kas 2020 - 11:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.