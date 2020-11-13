Acun Ilıcalı’nın Tüm Gizemi Ortaya Çıktı! Masterchef, Survivor ve O Ses Türkiye’ye Nasıl Yarışmacı Alındığı Belli Oldu... Kanalın sahibi Acun Ilıcalı gibi bir isim olunca bu yarışma programlarının da kötü ve başarısız olma ihtimalide pek olmuyor. Çünkü kendisi bu işin ülkedeki tartışmasız en iyi ismi.

Türk halkı olarak yarışmayı, yarıştırılmayı ve yarışanları izlemeyi çok seviyoruz. Hele ki bu yarışların kıyasıya rekabet içinde, kavga, tartışma ve espriler eşliğinde olması tadından yenmez bir hal almasını sağlıyor.



Şu an kanalın en göze çarpan üç programı Masterchef, Survivor ve O Ses Türkiye olarak dikkat çekiyor.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>