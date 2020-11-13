Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti!
Ankara'da yaşanan olay akıllara efsane dizi Aşk-ı Memnu'yu getirdi. Ağabey'inin eşiyle ilişki yaşayan H.K, onunla kaçacağını söyleyip yabancı uyruklu başka bir kadınla evlendi.
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti! Akıllara durgunluk veren ve dizileri aratmayan olay Ankara'da meydana geldi. Ağabey'inin evlendiği G.D'yi daha önce tanıyan ancak bunu ağabeyinden gizleyen H.K, zamanla yengesinden hoşlanmaya başladı.
Daha önce kısmen tanıdığı G.D ile sık sık vakit geçiren H.K, ilerleyen günlerde duygularını yengesine belli etmeye başladı.
Eşiyle çok mutlu bir birlikteliği olmayan G.D ise H.K'nin yaklaşımları karşısında etkilenmeye başladı. Kayınbiraderi olan H.K ile çok iyi vakit geçirdiğini hisseden G.D, eşinde bulamadığını H.K'da buldu.
Fırsat buldukça beraber vakit geçiren ikili H.K'nın duygularını açmasıyla ilişkilerini başka bir boyuta taşıdı.
Kayınbiraderinden gelen bu adım karşısında ilk başlarda çok korkan G.D, evliliğinin giderek monotonlaşması üzerine giderek H.K'ya bağlanmaya başladı.
Zaman geçtikçe kayınbiraderine aşık olmaya başlayan G.D, her fırsatta H.K ile buluşmaya devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.