Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Kasım 2020

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 462,1 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki gerilemeye paralel düşüş eğilimini sürdüren gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 464,09 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 462,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.879 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki sert düşüşlerin etkisiyle altının gram fiyatının hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kaybettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.