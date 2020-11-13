Sen Çal Kapımı Hayranlarını Üzecek Gelişme! "Yayından Kaldırılıyor" Gelen Haber Herkesi Ürküttü, Böyle Giderse Kanal Fişi Çekecek!
Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, müthiş bir tempoyla yoluna devam ederken bir anda duraklama evresine girdi.
Sen Çal Kapımı Hayranlarını Üzecek Gelişme! "Yayından Kaldırılıyor" Gelen Haber Herkesi Ürküttü, Böyle Giderse Kanal Fişi Çekecek! Dizinin hayranları arasında da fark edilen bu durum çok rahatsızlık vermese de gelecek adına izleyicileri telaşlandırmaya başladı.
Çünkü dizi ve reyting savaşlarının kızıştığı bu dönemde, düşüşe geçen dizi kesinlikle affedilmiyor ve anında ipi çekiliyor.
Bu durumdan çok korkan ve bu durumu yaşamak istemeyen Sen Çal Kapımı hayranları ise bu konuda diziye sert uyarılarda bulunuyor.
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13 Kas 2020 - 13:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.