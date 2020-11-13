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- 13 Kas 2020 - 13:18 G: 13 Kas 2020 - 13:29

Sen Çal Kapımı Hayranlarını Üzecek Gelişme! "Yayından Kaldırılıyor" Gelen Haber Herkesi Ürküttü, Böyle Giderse Kanal Fişi Çekecek!

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, müthiş bir tempoyla yoluna devam ederken bir anda duraklama evresine girdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı Hayranlarını Üzecek Gelişme! "Yayından Kaldırılıyor" Gelen Haber Herkesi Ürküttü, Böyle Giderse Kanal Fişi Çekecek! Dizinin hayranları arasında da fark edilen bu durum çok rahatsızlık vermese de gelecek adına izleyicileri telaşlandırmaya başladı.

Çünkü dizi ve reyting savaşlarının kızıştığı bu dönemde, düşüşe geçen dizi kesinlikle affedilmiyor ve anında ipi çekiliyor.

Bu durumdan çok korkan ve bu durumu yaşamak istemeyen Sen Çal Kapımı hayranları ise bu konuda diziye sert uyarılarda bulunuyor.

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13 Kas 2020 - 13:18 - Dizi Haberleri

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