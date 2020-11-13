Emekli Maaşlarıyla İlgili Gelen Habere Tüm Emeklilere Bakakaldı! En Düşük ve En Yüksek Değerleri Görenler Şaşıp Kalıyor, İşte Güncel Fiyatlar!
Yeni yılın yaklaşması ile beraber emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği en çok konuşulan gündemler arasına girmeye başladı. Binlerce emekli 2021 yılının ilk ayında alacakları maaş zamlarını araştırmaya başladı. Her yılbaşında yapılan zamlarla ilgili tahminler yürütülüyor. Emekli maaşlarını belirleyen etmenler ve muhtemel zam oranları son günlerin en çok konuşulan gündemleri arasında.
Emekli Maaşlarıyla İlgili Gelen Habere Tüm Emeklilere Bakakaldı! En Düşük ve En Yüksek Değerleri Görenler Şaşıp Kalıyor, İşte Güncel Fiyatlar! Bilindiği gibi emekli maaşlarına her yıl 2 defa zam geliyor. 6 aylık dilimler halinde gelen zamlar ise merakla bekleniyor.
Emekliler temmuz ayında yapılan maaş zamlarından sonra ocak ayı zamlarını beklemeye başladılar. Ocak ayında ne kadar zam yapılacağı ve net miktarın ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Birçok emekli ocak zamları ile ilgili hesaplamalara başladı.
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13 Kas 2020 - 13:39 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.