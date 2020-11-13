Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Kas 2020 - 13:39 G: 13 Kas 2020 - 13:50

Emekli Maaşlarıyla İlgili Gelen Habere Tüm Emeklilere Bakakaldı! En Düşük ve En Yüksek Değerleri Görenler Şaşıp Kalıyor, İşte Güncel Fiyatlar!

Yeni yılın yaklaşması ile beraber emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği en çok konuşulan gündemler arasına girmeye başladı. Binlerce emekli 2021 yılının ilk ayında alacakları maaş zamlarını araştırmaya başladı. Her yılbaşında yapılan zamlarla ilgili tahminler yürütülüyor. Emekli maaşlarını belirleyen etmenler ve muhtemel zam oranları son günlerin en çok konuşulan gündemleri arasında.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Emekli Maaşlarıyla İlgili Gelen Habere Tüm Emeklilere Bakakaldı! En Düşük ve En Yüksek Değerleri Görenler Şaşıp Kalıyor, İşte Güncel Fiyatlar! Bilindiği gibi emekli maaşlarına her yıl 2 defa zam geliyor. 6 aylık dilimler halinde gelen zamlar ise merakla bekleniyor.

Emekliler temmuz ayında yapılan maaş zamlarından sonra ocak ayı zamlarını beklemeye başladılar. Ocak ayında ne kadar zam yapılacağı ve net miktarın ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Birçok emekli ocak zamları ile ilgili hesaplamalara başladı.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

13 Kas 2020 - 13:39 - Ekonomi

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Resmi Gazetede Resmen Duyuruldu! Artık Herkes Erkenden Emekli Olabilecek… Emekli Olma Yaşı Düşürüldü! mask
Resmi Gazetede Resmen Duyuruldu! Artık Herkes Erkenden Emekli Olabilecek… Emekli Olma Yaşı Düşürüldü!
Engellilik Oranı Neye Göre Belirlenir? Hangi Hastalık % Kaç Engellilik Getiriyor? mask
Engellilik Oranı Neye Göre Belirlenir? Hangi Hastalık % Kaç Engellilik Getiriyor?
Emeklilere Duyuruldu! Emeklilere Bekledikleri Müjde Sonunda Verildi! Başvuru Yapılır Yapılmaz Anında Hesapta… mask
Emeklilere Duyuruldu! Emeklilere Bekledikleri Müjde Sonunda Verildi! Başvuru Yapılır Yapılmaz Anında Hesapta…
SGK İcra Sorgulama İşlemi - İcra Sorgulama Nereden Yapılır? Hakkımda Başlatılan İcra Var mı? mask
SGK İcra Sorgulama İşlemi - İcra Sorgulama Nereden Yapılır? Hakkımda Başlatılan İcra Var mı?
2021 Yılının Bütün Emekli Ödemelerine Olağanüstü Zam Geldi! Milyonlar Şok İçinde... Geçim Derdi Artık Bitiyor! mask
2021 Yılının Bütün Emekli Ödemelerine Olağanüstü Zam Geldi! Milyonlar Şok İçinde... Geçim Derdi Artık Bitiyor!
Torun Bakma Maaşı Nasıl Alınır? mask
Torun Bakma Maaşı Nasıl Alınır?
SGK İstirahat Raporu Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? mask
SGK İstirahat Raporu Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?
PTT İşsizlik Maaşı Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır? mask
PTT İşsizlik Maaşı Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?
Devlet Adeta Emeklilere Çalışmaya Başladı… Emeklilere Öyle Bir Zam Oranı Verildi Ki Milyonlarca Emeklinin Cepleri Dolup Taşacak! mask
Devlet Adeta Emeklilere Çalışmaya Başladı… Emeklilere Öyle Bir Zam Oranı Verildi Ki Milyonlarca Emeklinin Cepleri Dolup Taşacak!
Milyonlarca Emekliye Bayram Havası Estirecek Haber Geldi! İntibak Ödemelerinden Aile Yardımlarına Kadar Bir Çok Ödeme Emeklinin Cebine Girecek… mask
Milyonlarca Emekliye Bayram Havası Estirecek Haber Geldi! İntibak Ödemelerinden Aile Yardımlarına Kadar Bir Çok Ödeme Emeklinin Cebine Girecek…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sen Çal Kapımı Hayranlarını Üzecek Gelişme! "Yayından Kaldırılıyor" Gelen Haber Herkesi Ürküttü, Böyle Giderse Kanal Fişi Çekecek! mask
Sen Çal Kapımı Hayranlarını Üzecek Gelişme! "Yayından Kaldırılıyor" Gelen Haber Herkesi Ürküttü, Böyle Giderse Kanal Fişi Çekecek!
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Kasım 2020
Ankaralı Şoförlerden Başkan Köse’ye Ziyaret mask
Ankaralı Şoförlerden Başkan Köse’ye Ziyaret
ASKİ Mamak Altıağaç Mahallesi TOKİ konutlarının su sorununu çözmek için devreye girdi mask
ASKİ Mamak Altıağaç Mahallesi TOKİ konutlarının su sorununu çözmek için devreye girdi
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti! mask
Ankara'da Aşk-ı Memnu Sahne Sahne Gerçek Oldu! "Behlül ve Bihter Olayı" Milyonlara "Yazıklar Olsun" Dedirtti!
Bir Zamanlar Çukurova'ya Dünyaca Ünlü Yıldız Transfer Oldu! Hünkar'ı Unutturacak! mask
Bir Zamanlar Çukurova'ya Dünyaca Ünlü Yıldız Transfer Oldu! Hünkar'ı Unutturacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL