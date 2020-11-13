Emekli Maaşlarıyla İlgili Gelen Habere Tüm Emeklilere Bakakaldı! En Düşük ve En Yüksek Değerleri Görenler Şaşıp Kalıyor, İşte Güncel Fiyatlar! Bilindiği gibi emekli maaşlarına her yıl 2 defa zam geliyor. 6 aylık dilimler halinde gelen zamlar ise merakla bekleniyor.

Emekliler temmuz ayında yapılan maaş zamlarından sonra ocak ayı zamlarını beklemeye başladılar. Ocak ayında ne kadar zam yapılacağı ve net miktarın ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Birçok emekli ocak zamları ile ilgili hesaplamalara başladı.



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