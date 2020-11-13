Ankara’da Koronavirüste Talep Patlaması Yaşayan Ürünü Görenler Şaşırıyor! Şişesi 70 TL’ye Satılıyor, Kapış Kapış Gidiyor!
Koronavirüs vakalarının yükselmesi ile beraber salgına karşı alınan önlemler de her geçen gün artıyor. Bilindiği gibi Türkiye’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında maske kullanma ve sosyal mesafe zorunlulukları bulunuyor.
Ankara’da Koronavirüste Talep Patlaması Yaşayan Ürünü Görenler Şaşırıyor! Şişesi 70 TL’ye Satılıyor, Kapış Kapış Gidiyor! Hükümetin vatandaşlara koyduğu kuralların yanı sıra vatandaşlar da bağışıklık sistemlerini güçlendirerek salgınla mücadele ediyor.
Covid-19 salgınında bağışıklık sisteminin güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunun açıklanmasından sonra vatandaşlar bağışıklığı güçlendiren besinlere yönlenmeye başladı. Bilindiği gibi süreçte bağışıklığa iyi gelen besinler arasında çörek otu yağının da olduğu açıklandı.
Çörek otu yağının bağışıklık sistemini güçlendirme konusundaki etkilerinin öğrenilmesinin ardından yağ yoğun talep görmeye başladı. Mersin ilinde aktif olarak üretimi yapılan çörek otunun fazla miktarda talep gördüğü ve üreticilerin bulmakta zorlanmaya başladığı açıklandı. Çörek otu yağının kullanımının artması ile ilgili hakkında yapılan araştırmalar da artmaya başladı. Mersin’de uzun yıllardır çörek otu imalatı yapan Fatih Dik ise vatandaşlara yağın faydaları hakkında bilgi verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.