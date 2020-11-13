Ankara’da Koronavirüste Talep Patlaması Yaşayan Ürünü Görenler Şaşırıyor! Şişesi 70 TL’ye Satılıyor, Kapış Kapış Gidiyor! Hükümetin vatandaşlara koyduğu kuralların yanı sıra vatandaşlar da bağışıklık sistemlerini güçlendirerek salgınla mücadele ediyor.

Covid-19 salgınında bağışıklık sisteminin güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunun açıklanmasından sonra vatandaşlar bağışıklığı güçlendiren besinlere yönlenmeye başladı. Bilindiği gibi süreçte bağışıklığa iyi gelen besinler arasında çörek otu yağının da olduğu açıklandı.

Çörek otu yağının bağışıklık sistemini güçlendirme konusundaki etkilerinin öğrenilmesinin ardından yağ yoğun talep görmeye başladı. Mersin ilinde aktif olarak üretimi yapılan çörek otunun fazla miktarda talep gördüğü ve üreticilerin bulmakta zorlanmaya başladığı açıklandı. Çörek otu yağının kullanımının artması ile ilgili hakkında yapılan araştırmalar da artmaya başladı. Mersin’de uzun yıllardır çörek otu imalatı yapan Fatih Dik ise vatandaşlara yağın faydaları hakkında bilgi verdi.



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