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- 13 Kas 2020 - 14:22 G: 13 Kas 2020 - 14:51

Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Tamamen Bıraktı, Yeni Mesleğini Duyanlar Dondu Kaldı! Yöneldiği Sektöre Hayranları Tepki Gösterdi...

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman yaptığı son açıklamalar ile herkesi şaşırttı. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan sevilen oyuncunun yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Tamamen Bıraktı, Yeni Mesleğini Duyanlar Dondu Kaldı! Yöneldiği Sektöre Hayranları Tepki Gösterdi... Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan, Türk halkı tarafından çok sevilen ve genç kızların hayranlıkla takip ettiği Tolgahan Sayışman, yaptığı son açıklamalar ile herkesi şaşırttı.

Son olarak Şampiyon ve Şeref Sözü adlı dizilerde rol alan ünlü oyuncu, artık oyunculuğu bıraktığını söyleyerek sevenlerini üzdü.

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13 Kas 2020 - 14:22 - Magazin

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