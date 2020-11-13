Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Tamamen Bıraktı, Yeni Mesleğini Duyanlar Dondu Kaldı! Yöneldiği Sektöre Hayranları Tepki Gösterdi...
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman yaptığı son açıklamalar ile herkesi şaşırttı. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan sevilen oyuncunun yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.
Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Tamamen Bıraktı, Yeni Mesleğini Duyanlar Dondu Kaldı! Yöneldiği Sektöre Hayranları Tepki Gösterdi... Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan, Türk halkı tarafından çok sevilen ve genç kızların hayranlıkla takip ettiği Tolgahan Sayışman, yaptığı son açıklamalar ile herkesi şaşırttı.
Son olarak Şampiyon ve Şeref Sözü adlı dizilerde rol alan ünlü oyuncu, artık oyunculuğu bıraktığını söyleyerek sevenlerini üzdü.
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13 Kas 2020 - 14:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.