Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Kas 2020 - 14:44 G: 13 Kas 2020 - 15:34

Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Müjde! Maske Zorunluluğu Kalkıyor, Sağlık Bakanı Koca Açıkladı! Zaman Verildi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili çok önemli açıklamalar altına imza atarak, uzun zamandır ilk kez böylesine güzel bir müjde verdi. Koronavirüsün ilerleme hızının arttığı şu günlerde açıklama yaparken doğal olarak oldukça üzgün olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu haberle birlikte yüzünün güldüğü düşünülüyor. Maske zorunluluğu kalkacak, hayatımızdan tamamen çıkacak!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsün Türkiye'deki durumuyla ilgili sık sık açıklamalar yapmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca'nın dün verdiği bilgilere göre Türkiye genelinde 148.482 kişiye test yapıldı. 2.841 kişinin test sonucu pozitif çıktı, 88 kişi hayata gözlerini yumdu ve 2.181 kişi iyileşti. Ayrıca bu hafta hastalarda zatürre oranı %4,2, yatak doluluk oranı %53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %69,9, ventilatör doluluk oranı %34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat ve filyasyon oranı %99,7 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı bu bilgilerin ardından bugün gün içerisinde yaptığı maske açıklaması ise herkesi oldukça sevindirdi! İşte detaylar...

13 Kas 2020 - 14:44 Ankara- Yaşam

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Koronavirüste Talep Patlaması Yaşayan Ürünü Görenler Şaşırıyor! Şişesi 70 TL’ye Satılıyor, Kapış Kapış Gidiyor! mask
Ankara’da Koronavirüste Talep Patlaması Yaşayan Ürünü Görenler Şaşırıyor! Şişesi 70 TL’ye Satılıyor, Kapış Kapış Gidiyor!
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak!
12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Ankara'da Koronavirüs Yoğunluğunu Gören Nefes Almaktan Dahi Vazgeçebilir! Ortaya Çıkan Yeni Tablo Tüm Gerçekleri Tek Tek Açığa Çıkardı... mask
Ankara'da Koronavirüs Yoğunluğunu Gören Nefes Almaktan Dahi Vazgeçebilir! Ortaya Çıkan Yeni Tablo Tüm Gerçekleri Tek Tek Açığa Çıkardı...
Ankara'da Koronavirüs Büyük Birlikteliği Beraberinde Getirdi! Milyonlar Hayret Etti "İyi ki Koronavirüs Geldi" Dediler, Tepkiler Hızla Yayılıyor... mask
Ankara'da Koronavirüs Büyük Birlikteliği Beraberinde Getirdi! Milyonlar Hayret Etti "İyi ki Koronavirüs Geldi" Dediler, Tepkiler Hızla Yayılıyor...
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu... mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu...
Ankara'da Koronavirüste Korkutan Haber! Bunu Yaparsanız, Tedavi İmkansız Oluyor... Çok Sinsi Bir Şekilde İlerliyor! Aman Dikkat... mask
Ankara'da Koronavirüste Korkutan Haber! Bunu Yaparsanız, Tedavi İmkansız Oluyor... Çok Sinsi Bir Şekilde İlerliyor! Aman Dikkat...
Ankara'da Koronavirüs Bitiyor! Her Ne Kadar Şuanda Her Yer Kıpkırmızı Olsa da Sorunun Çözümü Bulundu ve Tarih Verildi! İşte o ilçeler! mask
Ankara'da Koronavirüs Bitiyor! Her Ne Kadar Şuanda Her Yer Kıpkırmızı Olsa da Sorunun Çözümü Bulundu ve Tarih Verildi! İşte o ilçeler!
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı? mask
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı?
Sokakta Sigara İçmenin Cezası Ne Kadar? Kamuya Açık Alanda Sigara İçmek Yasaklandı! mask
Sokakta Sigara İçmenin Cezası Ne Kadar? Kamuya Açık Alanda Sigara İçmek Yasaklandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır? mask
Sabah Namazı Ankara Saat Kaçta? Sabah Namazı Nasıl Kılınır?
Masterchef Duygu ve Celal'in Paylaşımları Görenleri Şaşırttı! mask
Masterchef Duygu ve Celal'in Paylaşımları Görenleri Şaşırttı!
Başkan Yavaş duyurdu! Ankara'ya ‘Karabağ Özgürlük Parkı’ yapılacak mask
Başkan Yavaş duyurdu! Ankara'ya ‘Karabağ Özgürlük Parkı’ yapılacak
Burun ameliyatında yeni dönem "Piezo cerrahisi" mask
Burun ameliyatında yeni dönem "Piezo cerrahisi"
Kiraz Mevsimi Hayranlarına Müjde! Özge Gürel Açıkladı! mask
Kiraz Mevsimi Hayranlarına Müjde! Özge Gürel Açıkladı!
Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Tamamen Bıraktı, Yeni Mesleğini Duyanlar Dondu Kaldı! Yöneldiği Sektöre Hayranları Tepki Gösterdi... mask
Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Tamamen Bıraktı, Yeni Mesleğini Duyanlar Dondu Kaldı! Yöneldiği Sektöre Hayranları Tepki Gösterdi...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL