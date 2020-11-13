Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Müjde! Maske Zorunluluğu Kalkıyor, Sağlık Bakanı Koca Açıkladı! Zaman Verildi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili çok önemli açıklamalar altına imza atarak, uzun zamandır ilk kez böylesine güzel bir müjde verdi. Koronavirüsün ilerleme hızının arttığı şu günlerde açıklama yaparken doğal olarak oldukça üzgün olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu haberle birlikte yüzünün güldüğü düşünülüyor. Maske zorunluluğu kalkacak, hayatımızdan tamamen çıkacak!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsün Türkiye'deki durumuyla ilgili sık sık açıklamalar yapmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca'nın dün verdiği bilgilere göre Türkiye genelinde 148.482 kişiye test yapıldı. 2.841 kişinin test sonucu pozitif çıktı, 88 kişi hayata gözlerini yumdu ve 2.181 kişi iyileşti. Ayrıca bu hafta hastalarda zatürre oranı %4,2, yatak doluluk oranı %53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %69,9, ventilatör doluluk oranı %34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat ve filyasyon oranı %99,7 oldu.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı bu bilgilerin ardından bugün gün içerisinde yaptığı maske açıklaması ise herkesi oldukça sevindirdi! İşte detaylar...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.