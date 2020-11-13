Engin Altan Düzyatan Turnayı Gözünden Vurdu! Yeni Projesini Duyanlar Ondan Daha Çok Heyecanlandı, Türk Televizyonuna Büyük Haber!
Ekranların sevilen ismi Engin Altan Düzyatan bomba gibi geliyor. Son projesi 'Kurşun' ile büyük hayal kırıklığı yaşayan yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi için gün sayıyor.
Engin Altan Düzyatan Turnayı Gözünden Vurdu! Yeni Projesini Duyanlar Ondan Daha Çok Heyecanlandı, Türk Televizyonuna Büyük Haber! Bir alışveriş merkezinde magazincilerin sorularını yanıtlayan Engin Altan Düzyatan, yeni projesi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Diriliş Ertuğrul adlı reyting rekortmeni dizinin ardından Fox Tv ekranlarına transfer olan ve burada çekilen Kurşun adlı diziye dahil olan Engin Altan Düzyatan, bu dizide beklediğini bulamadı ve hayal kırıklığı yaşadı.
Hem kendisini hem de sevenlerini hayal kırıklığına uğratan dizi çok kısa bir süre ekranlarda kaldı ve ardından final yaparak ekranlara veda etti.
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13 Kas 2020 - 15:59 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.