Engin Altan Düzyatan Turnayı Gözünden Vurdu! Yeni Projesini Duyanlar Ondan Daha Çok Heyecanlandı, Türk Televizyonuna Büyük Haber! Bir alışveriş merkezinde magazincilerin sorularını yanıtlayan Engin Altan Düzyatan, yeni projesi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Diriliş Ertuğrul adlı reyting rekortmeni dizinin ardından Fox Tv ekranlarına transfer olan ve burada çekilen Kurşun adlı diziye dahil olan Engin Altan Düzyatan, bu dizide beklediğini bulamadı ve hayal kırıklığı yaşadı.



Hem kendisini hem de sevenlerini hayal kırıklığına uğratan dizi çok kısa bir süre ekranlarda kaldı ve ardından final yaparak ekranlara veda etti.



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