Demet Akalın ve Alişan’ın Programından Sonra Yaşananlar Korkuttu! Kalp Krizi Geçirdi, Sağlık Durumu Ciddi...

Demet Akalın ve Alişan’ın Programından Sonra Yaşananlar Korkudan Titretti! Kalp Krizi Geçirdi, Sağlık Durumu Ciddi... Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa katılan Mustafa Topaloğlu'ndan gelen haber herkesi korkuttu. Topaloğlu, canlı yayından hemen sonra kalp krizi geçirdi.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ünlü şarkıcı sevenlerini korkuttu. Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kalp krizi geçirdi.



Bir döneme damgasını vuran şarkıları ile albüm satış rekorları kıran Mustafa Topaloğlu'ndan gelen bu haber sevenlerini korkuttu.



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