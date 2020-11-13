Demet Akalın ve Alişan’ın Programından Sonra Yaşananlar Korkuttu! Kalp Krizi Geçirdi, Sağlık Durumu Ciddi...
Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programına konuk olan ünlü şarkıcı ve besteci Mustafa Topaloğlu, canlı yayının hemen ardından kalp krizi geçirdi.
Demet Akalın ve Alişan’ın Programından Sonra Yaşananlar Korkudan Titretti! Kalp Krizi Geçirdi, Sağlık Durumu Ciddi... Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa katılan Mustafa Topaloğlu'ndan gelen haber herkesi korkuttu. Topaloğlu, canlı yayından hemen sonra kalp krizi geçirdi.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ünlü şarkıcı sevenlerini korkuttu. Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kalp krizi geçirdi.
Bir döneme damgasını vuran şarkıları ile albüm satış rekorları kıran Mustafa Topaloğlu'ndan gelen bu haber sevenlerini korkuttu.
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13 Kas 2020 - 16:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.