Şarkıcı Berkay'ın 2 Milyonluk Yeni Oyuncağı Tartışma Yarattı! ''Bu Parayı Nereden Buluyor?''
Sansasyonel olaylarla yıllardır magazin ve sanat camiasında ses getiren ünlü şarkıcı Berkay'ın satın aldığı yeni otomobil ve fiyatı görenleri hayrete düşürdü.
Şarkıcı Berkay'ın 2 Milyonluk Yeni Oyuncağı Tartışma Yarattı! ''Bu Parayı Nereden Buluyor?'' Özellikle ünlü futbolcular Caner Erkin ve Arda Turan ile yaşadığı olaylar ile gündeme bomba gibi düşen ve bir süredir ortalıkta gözükmeyen ünlü şarkıcı Berkay, satın aldığı yeni otomobille yine olay yarattı.
Ünlü futbolcu Caner Erkin ile yaşadığı olayların ardından popülerliği tavan yapan şarkıcı Berkay, her zaman olduğu gibi yine şarkılarından çok özel hayatı ile gündeme geldi.
Caner'in ardında Arda Turan ile de Türkiye gündemine oturan bir kavgaya imza atan ünlü şarkıcı, bu olayın ardından Arda Turan ile mahkemelik olmuş ve magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.
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13 Kas 2020 - 16:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.