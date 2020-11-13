Şarkıcı Berkay'ın 2 Milyonluk Yeni Oyuncağı Tartışma Yarattı! ''Bu Parayı Nereden Buluyor?'' Özellikle ünlü futbolcular Caner Erkin ve Arda Turan ile yaşadığı olaylar ile gündeme bomba gibi düşen ve bir süredir ortalıkta gözükmeyen ünlü şarkıcı Berkay, satın aldığı yeni otomobille yine olay yarattı.

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile yaşadığı olayların ardından popülerliği tavan yapan şarkıcı Berkay, her zaman olduğu gibi yine şarkılarından çok özel hayatı ile gündeme geldi.



Caner'in ardında Arda Turan ile de Türkiye gündemine oturan bir kavgaya imza atan ünlü şarkıcı, bu olayın ardından Arda Turan ile mahkemelik olmuş ve magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.



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