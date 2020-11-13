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- 13 Kas 2020 - 17:16 G: 13 Kas 2020 - 17:17

Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196.7 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti

13 Kas 2020 - 17:16 AA Ankara- Ekonomi

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