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- 13 Kas 2020 - 19:08 G: 13 Kas 2020 - 19:20

Ankara’da Koronavirüsün Önüne Geçilemiyor! Müjdeler Bir Yana, Kara Haber Geldi... İşte o ilçeler!

Ankara ilinde koronavirüs için kırmızı alarmlar tekrar çalmaya başladı. Tam azaldı artık yok olacak derken bir anda patlayan vaka sayısı milyonlarca kişiye büyük şok etkisi yarattı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği rakamlar ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bizzat açıklandı. Ankara’yı da Türkiye’nin içine alarak yaptığı açıklamada toplumu tedbirli olmaya ve tedbirlere uymaya davet etti. Ankara hastanelerinin ise toplamda %90 oranlarında dolu olduğu tahmin ediliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Milyonlarca kişi ise sağlıklarını korumak için elinden gelen bütün tedbirlere uymaya çalışıyor. Fakat bazı insanlar ise bilinçsiz olduğu için tehdit unsuru oluşturabiliyor. Uzman kişilerin açıklamalarına göre ise koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen halen dışarda olan binlerce kişi var. Haber kanallarına bile konu olan bu konu ise binlerce kişi tarafından tepki topluyor.

Koronavirüsün yeniden yaygınlaşması ve vakaların artmasının hemen arkasından binlerce kişinin yaşadığı Ankara ili için kırmızı alarm tekrar verildi. Konuyla alakalı olarak ise Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç virüs hakkında şok bir söz söyleyerek herkesi etkilemişti. Yaptığı açıklamalarda ise “Ankara ilinde vaka sayısı tamamen bitti mi, neden filyasyon ekibi sayısını azaltınız?” sözlerini dile getirmişti.

13 Kas 2020 - 19:08 Ankara- Yaşam

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