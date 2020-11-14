Menajerimi Ara Dizisinde İlk Kez Görülecek Büyük Sürpriz! İbo Show ile Dizi Birleşiyor, O Oyuncular Tatlıses ile...
Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara'da İbo Show heyecanı yaşanıyor. Yıllar sonra ekranlara gelecek olan İbo Show, daha ilk bölümüyle dizilere bile konu olarak eskiyi aratmayacağının sinyallerini verdi.
Menajerimi Ara Dizisinde İlk Kez Görülecek Büyük Sürpriz! İbo Show ile Dizi Birleşiyor, O Oyuncular Tatlıses ile... Sezona bomba gibi giriş yapan Menajerimi Ara'da şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Sektörde yer alan sıkıntıları çok net bir şekilde ekrana taşıyan Menajerimi Ara adlı dizi adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, 13. bölümüyle 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara'nın yeni bölümüne şarkıcı İrem Derici konuk olacak.
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14 Kas 2020 - 10:37 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.