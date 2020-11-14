Menajerimi Ara Dizisinde İlk Kez Görülecek Büyük Sürpriz! İbo Show ile Dizi Birleşiyor, O Oyuncular Tatlıses ile... Sezona bomba gibi giriş yapan Menajerimi Ara'da şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Sektörde yer alan sıkıntıları çok net bir şekilde ekrana taşıyan Menajerimi Ara adlı dizi adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, 13. bölümüyle 15 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara'nın yeni bölümüne şarkıcı İrem Derici konuk olacak.



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