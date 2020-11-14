Kırmızı Oda İzleyicileri Gördükleri Karşısında Hayrete Düştü! O Oyuncunun Yatak Sahnesi Gündemi Salladı...
Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, her geçen gün ülke gündeminde daha geniş yer bulmaya devam ediyor.
Kırmızı Oda İzleyicileri Gördükleri Karşısında Hayrete Düştü! O Oyuncunun Yatak Sahnesi Gündemi Salladı... Başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı Kırmızı Oda, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyirciyi ekran başına kilitliyor.
Sabit kadronun yanı sıra her hafta farklı oyuncularında konuk olarak katıldığı dizi de, heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor.
Binnur Kaya'nın yanı sıra dizide yer alan kliniğin diğer doktorlarından birine de Tülin Özen hayat veriyor.
Başarılı oyuncuda dizideki performansını her geçen hafta yükseltiyor. En son Ufak Tefek Cinayetler adlı dizi ile ekran karşısına çıkan güzel oyuncu, Kırmızı Oda ile yeniden ekranlara dönüş yaptı.
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14 Kas 2020 - 10:50 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.