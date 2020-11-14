Kırmızı Oda İzleyicileri Gördükleri Karşısında Hayrete Düştü! O Oyuncunun Yatak Sahnesi Gündemi Salladı... Başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı Kırmızı Oda, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyirciyi ekran başına kilitliyor.



Sabit kadronun yanı sıra her hafta farklı oyuncularında konuk olarak katıldığı dizi de, heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor.

Binnur Kaya'nın yanı sıra dizide yer alan kliniğin diğer doktorlarından birine de Tülin Özen hayat veriyor.



Başarılı oyuncuda dizideki performansını her geçen hafta yükseltiyor. En son Ufak Tefek Cinayetler adlı dizi ile ekran karşısına çıkan güzel oyuncu, Kırmızı Oda ile yeniden ekranlara dönüş yaptı.



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