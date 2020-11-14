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- 14 Kas 2020 - 13:07 G: 14 Kas 2020 - 13:08

Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 14 Kasım 2020

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 53 milyon 766 bini aştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 53 milyon 766 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 309 bin 703 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 53 milyon 766 bin 707'ye çıkarken, virüs saptanan 37 milyon 535 bin 293 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 14 milyon 921 bin 711 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 66 bin 546 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 249 bin 998 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 773 bin 479), Brezilya (5 milyon 819 bin 496), Fransa (1 milyon 922 bin 504), Rusya (1 milyon 880 bin 551), İspanya (1 milyon 492 bin 608), İngiltere (1 milyon 317 bin 496), Arjantin (1 milyon 296 bin 378), Kolombiya (1 milyon 182 bin 697), İtalya (1 milyon 107 bin 303), Meksika (997 bin 393), Peru (932 bin 650), Almanya (772 bin 822), Güney Afrika (746 bin 945), İran (738 bin 322), Polonya (665 bin 547), Şili (528 bin 30), Ukrayna (525 bin 176), Belçika (525 bin 12) ve Irak (514 bin 496)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (164 bin 946), Hindistan (129 bin 225), Meksika (97 bin 624), İngiltere (51 bin 304), İtalya (44 bin 139), Fransa (43 bin 892), İspanya (40 bin 769), İran (40 bin 582), Peru (35 bin 106), Arjantin (35 bin 45), Kolombiya (33 bin 669), Rusya (32 bin 443), Güney Afrika (20 bin 153), Endonezya (15 bin 37), Şili (14 bin 738), Belçika (14 bin 106), Ekvador (12 bin 977), Almanya (12 bin 503), Irak (11 bin 580), Türkiye (11 bin 326) ve Kanada (10 bin 828)."

14 Kas 2020 - 13:07 AA Ankara- Sağlık

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