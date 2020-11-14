Masterchef Tarihinin En Büyük Linci! On Binler Bir Oldu Eray'ı Sözlerle Linç Etti... Yaptıkları Artık Sabır Bırakmadı, İzleyenler Gitmesini İstiyor! Acun Ilıcalı'nın en önem verdiği projelerden biri olan Masterchef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu senede bomba gibi geçiyor.



Daha şimdiden Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasına girmeyi başaran Masterchef Türkiye' de ne kavgalar bitiyor ne de olaylar.

Yarışma'nın bu sezonu birbirinden yetenekli ve ilginç yarışmacıları barındırıyor. Mutfakta başarılı olan bu ekip, sözleri ve davranışlarıyla da gündeme damga vuruyor.



MasterChef Türkiye 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri de Eray. Bolulu olan Eray Aksungur, mutfakta göstermiş olduğu başarının yanı sıra karakteri ve hareketleri ile de bu sezona damga vuruyor.



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