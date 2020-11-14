Sakadatsiz Dizisi İzleyenleri Baygınlık Geçirebilir! Volkan’a Ait Mesajların İfşası Yayıldı, Herkes Bunu Konuşuyor
Türkiye'nin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Sadakatsiz ile ilgili bir bomba daha patladı. Dizinin çok konuşulan başrol oyuncusuna ait olduğu iddia edilen mesajlar ifşa oldu ve sosyal medyaya düştü.
Sakadatsiz Dizisi İzleyenleri Baygınlık Geçirebilir! Volkan’a Ait Mesajların İfşası Yayıldı, Herkes Bunu Konuşuyor Sezonun flaş dizisi Sadakatsiz'de Volkan karakterini canlandıran usta oyuncu Caner Cindoruk, kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa olmasıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Sadakatsiz adlı dizide rol alan ve canlandırdığı Volkan karakteri ile ülke gündeminden düşmeyen deneyimli oyuncu Caner Cindoruk hakkında ortaya atılan bu iddia çok konuşulur.
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14 Kas 2020 - 16:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.