Sakadatsiz Dizisi İzleyenleri Baygınlık Geçirebilir! Volkan’a Ait Mesajların İfşası Yayıldı, Herkes Bunu Konuşuyor Sezonun flaş dizisi Sadakatsiz'de Volkan karakterini canlandıran usta oyuncu Caner Cindoruk, kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa olmasıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Sadakatsiz adlı dizide rol alan ve canlandırdığı Volkan karakteri ile ülke gündeminden düşmeyen deneyimli oyuncu Caner Cindoruk hakkında ortaya atılan bu iddia çok konuşulur.



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