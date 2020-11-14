O Bölgede Koronavirüs Tamamen Bitti! Ne Kısıtlama, Ne Karantina... Tamamen Tertemiz Oldu! 0 Vaka Avrupa’da çok ciddi etkileri görülen Covid-19 salgını ile ilgili çalışmalar devam etse de hastalık hala yayılıyor. Dünya üzerinde 53 milyondan fazla vakanın görüldüğü Covid-19 salgını ile ilgili ilginç bir örnek ise herkesin dikkatini çekiyor.

Daha önce SARS virüsünü de geçiren Tayvan’da son 200 gündür vaka sayısında artış görülmedi. Tüm dünyada insanların yaşamını kaybetmesine sebep olan Covid-19 salgınının Tayvan’da ise bu kadar etkisiz olması herkesin ilgisini çekiyor ve Tayvan’ın aldığı hangi önlemlerle bunu sağladığı merak ediliyor.



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