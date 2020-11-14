O Bölgede Koronavirüs Tamamen Bitti! Ne Kısıtlama, Ne Karantina... Tamamen Tertemiz Oldu! 0 Vaka
Tüm dünyada etkisi devam eden Covid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
O Bölgede Koronavirüs Tamamen Bitti! Ne Kısıtlama, Ne Karantina... Tamamen Tertemiz Oldu! 0 Vaka Avrupa’da çok ciddi etkileri görülen Covid-19 salgını ile ilgili çalışmalar devam etse de hastalık hala yayılıyor. Dünya üzerinde 53 milyondan fazla vakanın görüldüğü Covid-19 salgını ile ilgili ilginç bir örnek ise herkesin dikkatini çekiyor.
Daha önce SARS virüsünü de geçiren Tayvan’da son 200 gündür vaka sayısında artış görülmedi. Tüm dünyada insanların yaşamını kaybetmesine sebep olan Covid-19 salgınının Tayvan’da ise bu kadar etkisiz olması herkesin ilgisini çekiyor ve Tayvan’ın aldığı hangi önlemlerle bunu sağladığı merak ediliyor.
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14 Kas 2020 - 18:10 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.