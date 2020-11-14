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- 14 Kas 2020 - 18:17 G: 14 Kas 2020 - 18:28

Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği”

Son dönemde birbirinden kaliteli ve başarılı yapımlara imza atılırken, en az diziler kadar bu dizilerin oyuncuları da gündeme oturmuş durumda.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı'nın Yıldızı Herkesi Şoka Soktu! Asıl Meslekleri Ortaya Çıktı... “Tuvalet Temizliği” Her gün ekrana gelen onlarca dizi, yüzlerce oyuncu seyirciyi ekrana kilitlerken, bu dizi ve oyuncular ile ilgili bir çok ilginç detayda ortaya çıkıyor.

Her gün hayranlıkla izlediğimiz bu yıldızların, şöhret olmadan önce ne iş yaptıkları hemen hemen herkes tarafından çok merak edilen bir konu.


Işıltılı hayatlarıyla herkesin imrenerek takip ettiği bu yıldızlar, geçmişte yapmış oldukları işler ve asıl meslekleriyle şaşkınlık yaratıyor.

Can Yaman'dan Kerem Bürsin'e, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Burak Özçivit'e birbirinden ünlü isimlerin geçmiş deneyimleri ve şöhret olmadan önceki hayatları büyük bir merak konusu.

İsmini saydığımız bu yıldız isimlerin ve daha nicelerinin şöhret olmadan önceki mesleklerini sizler için araştırdık.

İşte birbirinden önemli ve ünlü o isimlerin meşhur olmadan önce yapmış oldukları işler ve asıl meslekleri:

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14 Kas 2020 - 18:17 - Magazin

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