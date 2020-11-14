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- 14 Kas 2020 - 18:29 G: 14 Kas 2020 - 18:41

Arka Sokaklar Oyuncularını Para Basıyor! Aldıkları Ücreti Duyanlar Gözlerine İnanamıyor...

Kanal D ekranlarının yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar'da heyecan her sezon artarak devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Arka Sokaklar Oyuncularını Para Basıyor! Aldıkları Ücreti Duyanlar Gözlerine İnanamıyor... Çok uzun yıllardır ekranlara gelen ve heyecanından hiç bir şey kaybetmeyen Arka Sokaklar, aynı heves ve coşkuyla seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Yıllardır birbirinden değerli isimlerin rol aldığı Arka Sokaklar'da, bir çok usta isim geldi geçti. Ancak dizinin vazgeçilme demir başlarından çoğu dizide sabit olarak rollerine devam etti.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen aynı projede yer almaya devam eden bu isimler hakkında ortaya atılan iddialar ise işin ekonomik boyutu ile alakalıydı.

Dizide rol alan deneyimli oyuncuların aldıkları ücret herkes tarafından merak edilirken, diziden vazgeçemeyen oyuncuların şartlarının cezbedici olduğu düşüncesi hakim.

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14 Kas 2020 - 18:29 - Dizi Haberleri

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