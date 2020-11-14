Ankara'da Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa...
Okulların bir haftalık ara tatile girmesinin ardından tatilden geri dönüşlerin aşırı önem taşıdığını söyleyen uzmanlar, bu ara tatilinde şehirlerarası yolculukların fazlasıyla tehlikeli olduğunu belirtirken yolculuklarda koronavirüsün dolaşıma girmesiyle salgının çok daha hızlanacağını ifade etti.
Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa... Çocuklara ve gençlere de tavsiyelerde bulunan uzmanlar, 'Virüs bana bulaşmaz düşüncesinde olunmamalı, maskesiz kesinlikle hiç bir yere gidilmemeli.' dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkileri aradan aylar geçmesine rağmen hala devam ediyor.
Özellikle okullarda ara tatile girilmiş olması uzmanları korkuturken, bu konuda özellikle gençleri ve çocukları sürekli uyarmak gerektiğini söyledi.
Bu ara tatilde şehirlerarası yolculuklara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, gerekli önlem ve tedbirler alınmazsa vaka sayısının çok daha hızlı bir şekilde artacağını ifade ettiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.