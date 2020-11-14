Ankara'da Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa...

Koronavirüsle İlgili Kırmızı Alarm Verildi! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Eğer Bu Durum Yaşanırsa... Çocuklara ve gençlere de tavsiyelerde bulunan uzmanlar, 'Virüs bana bulaşmaz düşüncesinde olunmamalı, maskesiz kesinlikle hiç bir yere gidilmemeli.' dedi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkileri aradan aylar geçmesine rağmen hala devam ediyor.

Özellikle okullarda ara tatile girilmiş olması uzmanları korkuturken, bu konuda özellikle gençleri ve çocukları sürekli uyarmak gerektiğini söyledi.



Bu ara tatilde şehirlerarası yolculuklara çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, gerekli önlem ve tedbirler alınmazsa vaka sayısının çok daha hızlı bir şekilde artacağını ifade ettiler.



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