Masterchef Yarışmacısı Yargı Dağıttı! Milyonları Öyle Bir Haksız Çıkardı Ki, Artık Kimse Ahkam Kesmeye Cesaret Edemeyecek!
Türkiye’nin en sevilen ve beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef Türkiye’nin son bölümünde öyle bir olay yaşandı ki izleyiciler şok geçirdi. Finale sayılı günler kalmışken rekabetin artması gerilimlerinde aynı düzeyde artmasına neden oldu. Eleme potasına düşmüş olan o isim yarışmacı arkadaşlarına öyle kelimeler kullandı ki, milyonlarca kişi bu olayı yargı dağıtma olarak algıladı. İşte tüm detaylar…
Yarışmanın eleme gecesinde potada olan Barbaros Yoloğlu, yarışmacı diğer arkadaşlarının hak ve adalet tanımlarının henüz tam olarak onlar için bir şey ifade etmediği söylediği sözlerle ortaya koymuştu. Barbaros Yoloğlu’nun sevenleri ise yarışmacının bu çıkışını çok beğendi. Sevmeyen isimler ise bu konu hakkında binlerce eleştiri yaptı. Yeniden elem potasına giren Barbaros yarışmacı diğer arkadaşlara deyim yerindeyse “yargı dağıttı” ve izleyenleri şok soktu.
Ekranların en zorlu yemek yarışması olan Masterchef Türkiye’de eleme potasına en çok ismi yazılarak giren kişi Barbaros sözleri ile adeta ortalığı inletti. Yarışmada gösterdiği üstün performans ile elenmekten son dakika kurtulan Masterchef yarışmasının en sevilen yüzü Barbaros “Geçen hafta yapmış olduğum ne kadar hata varsa bir daha asla aynı şeyi yapmayacağım!” sözlerini arkadaşlarına hitaben kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.