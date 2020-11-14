Masterchef Yarışmacısı Yargı Dağıttı! Milyonları Öyle Bir Haksız Çıkardı Ki, Artık Kimse Ahkam Kesmeye Cesaret Edemeyecek!

Yarışmanın eleme gecesinde potada olan Barbaros Yoloğlu, yarışmacı diğer arkadaşlarının hak ve adalet tanımlarının henüz tam olarak onlar için bir şey ifade etmediği söylediği sözlerle ortaya koymuştu. Barbaros Yoloğlu’nun sevenleri ise yarışmacının bu çıkışını çok beğendi. Sevmeyen isimler ise bu konu hakkında binlerce eleştiri yaptı. Yeniden elem potasına giren Barbaros yarışmacı diğer arkadaşlara deyim yerindeyse “yargı dağıttı” ve izleyenleri şok soktu.

Ekranların en zorlu yemek yarışması olan Masterchef Türkiye’de eleme potasına en çok ismi yazılarak giren kişi Barbaros sözleri ile adeta ortalığı inletti. Yarışmada gösterdiği üstün performans ile elenmekten son dakika kurtulan Masterchef yarışmasının en sevilen yüzü Barbaros “Geçen hafta yapmış olduğum ne kadar hata varsa bir daha asla aynı şeyi yapmayacağım!” sözlerini arkadaşlarına hitaben kullandı.