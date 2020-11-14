Ankara’da Koronavirüste Yeni Dönem! Sağlık Bakanlığı Açıkladı… Eğer Bu Şartı Karşılamıyorsanız, Hastanenin Önünden Bile Geçemeyeceksiniz!
Ankara’da öyle bir döneme başlandı ki halk çıkmaza girdi. Artık neyi nasıl çözeceğini bilemeyen halk en sonunda soluğu hastanelerde alıyordu ama artık yeni dönemle birlikte bu mümkün olmayacak. Milyonlarca kişi ise bu durup karşısında şok geçirdi. Hastane gittikleri elleri boş dönen vatandaş kime, neyi anlatacağını bilemez oldu. Sağlık Bakanlığının göndermiş olduğu genelge ile artık koronavirüsle ilgili bilinen tüm hastane kurallara değişti.
Vaka yoğunluğunun giderek arttığı hatta Hayat Eve Sığar uygulamasından bakıldığında ikinci sırada en çok vaka barındıran Ankara, hastanelerinin yönetim şeklini tamamen değiştirdi. Artık bir kişi koronavirüse yakalandıysa deyim yerindeyse “Vay haline!” konumuna düşecek. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın göndermiş olduğu genelge ile hastanelerdeki yönetmelikler tamamen değişti.
İl Sağlık Bakanlığı’na gönderilen bu genelge ile koronavirüs hastası olduğu tespit edilen hastaların temasa geçtiği kişilerde sadece septomlar gözüküyorsa yani hastalığın belirtileri varsa test yapılmasına karar kırıldı. Fakat birçok kişide koronavirüsün belirtileri bazen bir günde bile geçebiliyor. Kişiler ise hasta olduklarını düşünmeyip diğer kişilere bulaştırabiliyor. Bu durumda ise vaka sayısında korkunç bir artış gözlemleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.