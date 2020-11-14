Ankara’da Koronavirüste Yeni Dönem! Sağlık Bakanlığı Açıkladı… Eğer Bu Şartı Karşılamıyorsanız, Hastanenin Önünden Bile Geçemeyeceksiniz!

Vaka yoğunluğunun giderek arttığı hatta Hayat Eve Sığar uygulamasından bakıldığında ikinci sırada en çok vaka barındıran Ankara, hastanelerinin yönetim şeklini tamamen değiştirdi. Artık bir kişi koronavirüse yakalandıysa deyim yerindeyse “Vay haline!” konumuna düşecek. Çünkü Sağlık Bakanlığı’nın göndermiş olduğu genelge ile hastanelerdeki yönetmelikler tamamen değişti.

İl Sağlık Bakanlığı’na gönderilen bu genelge ile koronavirüs hastası olduğu tespit edilen hastaların temasa geçtiği kişilerde sadece septomlar gözüküyorsa yani hastalığın belirtileri varsa test yapılmasına karar kırıldı. Fakat birçok kişide koronavirüsün belirtileri bazen bir günde bile geçebiliyor. Kişiler ise hasta olduklarını düşünmeyip diğer kişilere bulaştırabiliyor. Bu durumda ise vaka sayısında korkunç bir artış gözlemleniyor.