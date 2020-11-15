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- 15 Kas 2020 - 09:54 G: 15 Kas 2020 - 10:11

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Polat'ı Beklerken Memati Bombası Patladı! Gürkan Uygun EDHO'ya Geliyor!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sular durulmuyor. Dizi ile ilgili transfer iddiaları bitmek bilmiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Polat'ı Beklerken Memati Bombası Patladı! Gürkan Uygun EDHO'ya Geliyor! Oyuncu kadrosu ve sahneleri ile Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasına adını yazdırmayı başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da neler oluyor?

Haftalardır Türkiye gündeminde olan dizi, transfer dedikodularından bir türlü kurtulamıyor. Ortaya atılan iddialara göre her hafta diziye birileri transfer oluyor.

Özellikle son dönemde en çok konuşulan konu, sevilen oyuncu Necati Şaşmaz ile özdeşleşmiş Polat karakteri.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat karakteri ile herkesin kalbini fetheden ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye transfer olacağı iddiaları ile aylardır magazin dünyası ve sosyal medya platformlarında zirvede yer alıyor.

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15 Kas 2020 - 09:54 - Dizi Haberleri

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