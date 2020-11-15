Masterchef İzleyenleri Artık Çıldıracak! 16. İfşa Şoku Yayınlandı… 15 Kasım 2020 Pazar Kimin Eleneceği Belli Oldu! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…

Yarışmanın heyecanı ve elenme korkusu ile zaman zaman çok gergin tartışmaların içine giren yarışmacılar, izleyicilerin heyecan dolu anlar yaşamasına sebep oluyor. Yarışmada heyecan zirveye çıkarken hala devam eden ifşa olayları herkesin morallerini alt üst etmiş durumda.

Yarışmanın heyecanı ve elenme korkusu ile zaman zaman çok gergin tartışmaların içine giren yarışmacılar, izleyicilerin heyecan dolu anlar yaşamasına sebep oluyor. Yarışmada heyecan zirveye çıkarken hala devam eden ifşa olayları herkesin morallerini alt üst etmiş durumda. >> Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

