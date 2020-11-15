Masterchef İzleyenleri Artık Çıldıracak! 16. İfşa Şoku Yayınlandı… 15 Kasım 2020 Pazar Kimin Eleneceği Belli Oldu! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
Masterchef Türkiye'de yaşanan ifşa olayı artık inanılmaz boyutlara ulaştı. Acun Ilıcalı başta olmak üzere kanal yönetiminde herkes çok gergin. Sezona bomba gibi giren ve birbirinden yetenekli yarışmacıları ile reytingleri alt üst eden Masterchef Türkiye 2020'de sonlara yaklaşılırken heyecan doruklara tırmandı.
Yarışmanın heyecanı ve elenme korkusu ile zaman zaman çok gergin tartışmaların içine giren yarışmacılar, izleyicilerin heyecan dolu anlar yaşamasına sebep oluyor. Yarışmada heyecan zirveye çıkarken hala devam eden ifşa olayları herkesin morallerini alt üst etmiş durumda.
Yarışmanın heyecanı ve elenme korkusu ile zaman zaman çok gergin tartışmaların içine giren yarışmacılar, izleyicilerin heyecan dolu anlar yaşamasına sebep oluyor. Yarışmada heyecan zirveye çıkarken hala devam eden ifşa olayları herkesin morallerini alt üst etmiş durumda. >> Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.