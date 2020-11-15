Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor?
Ekranların ev sevilen iki dizisi Çukur'da rol alan ve dizide Cumali karakterini canlandıran Necip Memili'nin kardeşi diğer bir bomba dizi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu.
Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor? Show Tv ekranlarının efsane dizisi Çukur'da Cumali karakterine hayat veren usta oyuncu Necip Memili, Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen Yasak elma adlı diziye dahil olan kardeşinin sevincine ortak olsa da bu iki dizinin rakip olmasından dolayı çeşitli esprilerin yapılmasına neden oldu.
Fox Tv erkanlarının her geçen yıl grafiğini daha da yukarı taşıyan efsane dizisi Yasak Elma'ya transfer olan Necip Memili'nin kardeşi Bahtiyar Memili, yeni dizisinin çekimleri için gün sayıyor.
İki rakip dizide ayrı ayrı rol alacak olan kardeşler, ilginç esprilerin yapılmasına neden oldu. Çukur'da rol alan usta oyuncu Necip Memili'ye rakip olan kardeşi Bahtiyar Memili, aile arasında hangi dizi izlenecek tartışmalarını başlattı.
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15 Kas 2020 - 11:53 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.