Çukur'un Cumalisi Yasak Elma Darbesiyle Karşı Karşıya Kaldı! Çukur İzleyenler ve Yasak Elma İzleyenler Harekete Geçti! Neler Oluyor? Show Tv ekranlarının efsane dizisi Çukur'da Cumali karakterine hayat veren usta oyuncu Necip Memili, Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen Yasak elma adlı diziye dahil olan kardeşinin sevincine ortak olsa da bu iki dizinin rakip olmasından dolayı çeşitli esprilerin yapılmasına neden oldu.

Fox Tv erkanlarının her geçen yıl grafiğini daha da yukarı taşıyan efsane dizisi Yasak Elma'ya transfer olan Necip Memili'nin kardeşi Bahtiyar Memili, yeni dizisinin çekimleri için gün sayıyor.



İki rakip dizide ayrı ayrı rol alacak olan kardeşler, ilginç esprilerin yapılmasına neden oldu. Çukur'da rol alan usta oyuncu Necip Memili'ye rakip olan kardeşi Bahtiyar Memili, aile arasında hangi dizi izlenecek tartışmalarını başlattı.



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