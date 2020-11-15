Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi...
Sevilen dizi Hercai'de rol alan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşıma, sevgilisi tarafından gelen yorumla şok oldu.
Hercai'nin Yıldızı Akın Akınözü'nün Sevgilisi Öyle Bir Yorum Yaptı ki, Herkesi Gülme Krizine Soktu! Akın Akınözü'nde Şok Cevap Geldi... Reyting rekorları kıran Hercai adlı dizide Miran karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, dizideki performansı kadar, yakışıklılığı ve medyatik olayları ile de gündeme geliyor.
Yakışıklılığı ile genç kızları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Akın Akınözü, dizide göstermiş olduğu performans ile alkış topluyor.
Oyunculuk kariyerinin basamaklarını hızlı hızlı tırmanan Akın Akınözü, kısa süre içerisinde çok geniş bir hayran kitlesine sahip olmuş durumda.
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15 Kas 2020 - 14:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.