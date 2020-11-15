Devlet Bankaları güçlerini Birleştirdi! İşsizler, İcralıklar Artık Kötü Günleri Geride Bırakacak! Tam 70 Bin TL... Koronavirüsün etkilemediği sektör bulunmuyor. Her sektörden işletme ve şahıs, maddi sıkıntılarla boğuşuyor.



Hal böyle olunca da mağdur olan vatandaşların yaralarını sarabilmek adına bazı yeni adımlar atılıyor.



Devlet vatandaşa her konuda yardım sağlayabilmek adına elinden geleni yapıyor. Kredi ve destekler hız kesmeden devam ediyor.

İşten çıkarılan vatandaşlara belli miktarda aylık ödemeler yapılıyor. Aynı şekilde işleri aksayan veya iş yapamaz duruma gelen işletme ve esnafa da aynı şekilde ödenekler sağlanıyor. Son dönemde birçok kişinin ihtiyacını çözecek hayati bir adımın daha atılacağı konuşuluyor.



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