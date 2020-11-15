Devlet Bankaları Güçlerini Birleştirdi! İşsizler, İcralıklar Artık Kötü Günleri Geride Bırakacak! Tam 70 Bin TL...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tüm sektörler kan ağlıyor. Milyonlarca kişiyi hasta eden ve hayatını kaybetmesini sağlayan salgın, bir o kadar kişiyi de maddi buhran ve iflasa sürüklüyor.
Devlet Bankaları güçlerini Birleştirdi! İşsizler, İcralıklar Artık Kötü Günleri Geride Bırakacak! Tam 70 Bin TL... Koronavirüsün etkilemediği sektör bulunmuyor. Her sektörden işletme ve şahıs, maddi sıkıntılarla boğuşuyor.
Hal böyle olunca da mağdur olan vatandaşların yaralarını sarabilmek adına bazı yeni adımlar atılıyor.
Devlet vatandaşa her konuda yardım sağlayabilmek adına elinden geleni yapıyor. Kredi ve destekler hız kesmeden devam ediyor.
İşten çıkarılan vatandaşlara belli miktarda aylık ödemeler yapılıyor. Aynı şekilde işleri aksayan veya iş yapamaz duruma gelen işletme ve esnafa da aynı şekilde ödenekler sağlanıyor. Son dönemde birçok kişinin ihtiyacını çözecek hayati bir adımın daha atılacağı konuşuluyor.
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15 Kas 2020 - 15:30 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.