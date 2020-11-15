Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!''
Koronavirüs sayılarındaki artışın hızlı bir şekilde devam etmesi halinde kısıtlamaların çok daha artacağını ve bu konuda tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen uzmanlar, "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" ifadesini kullandı.
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!'' Uzmanlar son dönemde Ankara'da artan vaka sayıları ve alınması beklenen önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
“Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir” diyen uzmanlar, “Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde” diye belirtti.
Özellikle Ankara ve İstanbul'da hastanelerde oluşan yoğunluktan da bahseden uzmanlar, “Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir” diyerek uyardı.
Koronavirüs bulaşma oranı arttıkça test kiti ihtiyacının çok daha da artacağını söyleyen uzmanlar, “Orada da bir zorlanma yaşayabiliriz eğer vakalar sınırlandırılamazsa” diye belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.