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- 15 Kas 2020 - 17:35 G: 15 Kas 2020 - 17:50

Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!''

Koronavirüs sayılarındaki artışın hızlı bir şekilde devam etmesi halinde kısıtlamaların çok daha artacağını ve bu konuda tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen uzmanlar, "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" ifadesini kullandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!'' Uzmanlar son dönemde Ankara'da artan vaka sayıları ve alınması beklenen önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir” diyen uzmanlar, “Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde” diye belirtti.

Özellikle Ankara ve İstanbul'da hastanelerde oluşan yoğunluktan da bahseden uzmanlar, “Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir” diyerek uyardı.

Koronavirüs bulaşma oranı arttıkça test kiti ihtiyacının çok daha da artacağını söyleyen uzmanlar, “Orada da bir zorlanma yaşayabiliriz eğer vakalar sınırlandırılamazsa” diye belirtti.

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15 Kas 2020 - 17:35 Ankara- Sağlık

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