Ankara'da Koronavirüsün Biteceği Tam Tarih Açıklandı! Prof. Dr. Şahin, Tarih Verdi... Artık Maske ve Sosyal Mesafe Kavramları Olmayacak!

Koronavirüse karşı tam %90'ın üzerinde etkili aşıyı bulmayı başaran BioNTech şirketinin Türk CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı ve tüm Türkiye'yi ve özellikle Ankara'yı ilgilendiren oldukça önemli açıklamayı yaptı. Şahin'e göre koronavirüsün biteceği tarih netleşti! İşte detaylar...

Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamaları altın niteliğinde önem taşıyor ve herkesin bilmesi gerekiyor! Bunun için noktası noktasına okunmasında fayda var. İşte koronavirüsün biteceği o ay! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>