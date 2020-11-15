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- 15 Kas 2020 - 21:51 G: 15 Kas 2020 - 22:11

Ankara'da Koronavirüsün Biteceği Tam Tarih Açıklandı! Prof. Dr. Şahin, Tarih Verdi... Artık Maske ve Sosyal Mesafe Kavramları Olmayacak!

Ankara'da koronavirüsün biteceği tam tarih net bir şekilde belli oldu. Prof. Dr. Uğur Şahin, bununla ilgili çok önemli bir açıklama altına imza atarak; tüm Ankara halkını ilgilendiren bilgilendirmeler yaptı. Tabi bu bilgilendirmeler sadece Ankara halkını değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! İşte koronavirüsün biteceği o tarih! Herkes bu tarihe odaklandı...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Koronavirüse karşı tam %90'ın üzerinde etkili aşıyı bulmayı başaran BioNTech şirketinin Türk CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı ve tüm Türkiye'yi ve özellikle Ankara'yı ilgilendiren oldukça önemli açıklamayı yaptı. Şahin'e göre koronavirüsün biteceği tarih netleşti! İşte detaylar...

Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamaları altın niteliğinde önem taşıyor ve herkesin bilmesi gerekiyor! Bunun için noktası noktasına okunmasında fayda var. İşte koronavirüsün biteceği o ay! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

15 Kas 2020 - 21:51 Ankara- Yaşam

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