Masterchef'te Ortalık Karıştı! Bu Seferki İfşa Barbaros'un Ağzından Geldi! Hababam Sınıfı, Ebru'nun Biletini Kesti!
Sevilen yarışma programı Masterchef'te son haftalara girilirken heyecan seviyesi de en üst noktalara ulaşmış durumda.
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Bu Seferki İfşa Barbaros'un Ağzından Geldi! Hababam Sınıfı, Ebru'nun Biletini Kesti! Yavaş yavaş final haftalarına yaklaşılan yarışmada kimin şampiyon olacağı izleyiciler tarafından en çok merak edilen konu olarak göze çarpıyor.
Favori yarışmacıların yarışmaya bir bir veda etmesinin ardından yarışmada inanılmaz gergin anlar yaşanıyor.
Özellikle finale hak eden isimlerin kalmasını isteyen bazı yarışmacılar, yarışmada yapılan stratejilerden duydukları rahatsızlıkları dile getiriyorlar.
Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Barbaros. Barbaros, geçen hafta Furkan ile son ikiye kalmış ve Furkan'ın elenmesi ile yarışmadaki macerasına devam etmişti.
Bu haftada aynı durumu yaşayan Barbaros, bu kez de Esra ile son ikiye kaldı ve giden isim Esra oldu.
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16 Kas 2020 - 10:14 - Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.