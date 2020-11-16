Masterchef'te Ortalık Karıştı! Bu Seferki İfşa Barbaros'un Ağzından Geldi! Hababam Sınıfı, Ebru'nun Biletini Kesti! Yavaş yavaş final haftalarına yaklaşılan yarışmada kimin şampiyon olacağı izleyiciler tarafından en çok merak edilen konu olarak göze çarpıyor.



Favori yarışmacıların yarışmaya bir bir veda etmesinin ardından yarışmada inanılmaz gergin anlar yaşanıyor.



Özellikle finale hak eden isimlerin kalmasını isteyen bazı yarışmacılar, yarışmada yapılan stratejilerden duydukları rahatsızlıkları dile getiriyorlar.

Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Barbaros. Barbaros, geçen hafta Furkan ile son ikiye kalmış ve Furkan'ın elenmesi ile yarışmadaki macerasına devam etmişti.



Bu haftada aynı durumu yaşayan Barbaros, bu kez de Esra ile son ikiye kaldı ve giden isim Esra oldu.



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