Masterchef Jürilerinden Çok Sevindirecek Müjde! Masterchef Junior Geliyor! Kimler Katılabilecek? Masterchef Junior Başvuru Soruları Nelerdir?

Bu duyurunun ardından yarışmaya katılmak için can atan küçük şef adayları hemen internetin başına geçerek konuya ilişkin bilgi ve detayları araştırmaya başladı.



MasterChef yarışmasının çocuk versiyonu Masterchef Junior başvuruları başladı. Peki MasterChef Junior ne zaman başlayacak? Şartları neler olacak? Başvuruda neler sorulacak?

Yarışma başvuru formunu çocuklar aileleri ile birlikte doldurmak zorunda. Bu konuya ilişkin tüm başvuru soru ve detayları şu şekilde:



MasterChef Junior başvuru şartları nelerdir?



MasterChef Junior'a 9-13 yaş aralığında olan çocuklar başvurabilecek. MasterChef Junior yarışmasıyla ilgili henüz çok geniş bilgiler açıklanmadı ancak başvuru esnasında sorulacak sorular açıklandı. İşte MasterChef Junior başvuru soruları!



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