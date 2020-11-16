Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Kas 2020 - 11:10 G: 16 Kas 2020 - 11:11

Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım 2020

Çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını 3.110 liradan satılıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 465 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde altında 466,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 465 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verileri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

16 Kas 2020 - 11:10 AA İstanbul- Ekonomi

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Kasım 2020
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Kasım 2020
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Kasım 2020
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Kasım 2020
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 9 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 9 Kasım 2020
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Kasım 2020
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Kasım 2020
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Kasım 2020
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım 2020
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 30 Ekim 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 30 Ekim 2020
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun'dan Azerbaycana Destek Açıklaması mask
Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Okan Ertorun'dan Azerbaycana Destek Açıklaması
Masterchef Jürilerinden Çok Sevindirecek Müjde! Masterchef Junior Geliyor! Kimler Katılabilecek? Masterchef Junior Başvuru Soruları Nelerdir? mask
Masterchef Jürilerinden Çok Sevindirecek Müjde! Masterchef Junior Geliyor! Kimler Katılabilecek? Masterchef Junior Başvuru Soruları Nelerdir?
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 16 Kasım 2020 mask
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 16 Kasım 2020
Ankara’nın Kırsal Kalkınma Hamlesi Sürüyor: Gölbaşı Karaoğlan’daki atıl arazide patates hasadı başladı mask
Ankara’nın Kırsal Kalkınma Hamlesi Sürüyor: Gölbaşı Karaoğlan’daki atıl arazide patates hasadı başladı
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Bu Seferki İfşa Barbaros'un Ağzından Geldi! Hababam Sınıfı, Ebru'nun Biletini Kesti! mask
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Bu Seferki İfşa Barbaros'un Ağzından Geldi! Hababam Sınıfı, Ebru'nun Biletini Kesti!
Masterchef'ten Elenen Esra'ya Acun Ilıcalı'dan Flaş Teklif! Bu Kadarına da Pes Artık! mask
Masterchef'ten Elenen Esra'ya Acun Ilıcalı'dan Flaş Teklif! Bu Kadarına da Pes Artık!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL