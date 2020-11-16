Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımında Dikkat Çeken Kerem Bürsin Detayı! Yeniden mi Barıştılar?
Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, bugün yapmış olduğu paylaşımla kafaları karıştırdı.
Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımında Dikkat Çeken Kerem Bürsin Detayı! Yeniden mi Barıştılar? Sevgilisi ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan yeni ayrılan Serenay Sarıkaya, son bir kaç yıldır magazin ve sosyal medya gündeminden hiç düşmüyor.
Attığı her adım, söylediği her söz olay olan Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile yaşadıkları ilişkiyle aylarca gündemin baş maddeleri arasında yer aldı.
Bu medyatik ilişkisi sona eren güzel oyuncu ardından ülkenin en önemli isimlerinden biri olan başarılı komedyen Cem Yılmaz ile bir birlikteliğe başladı.
İlişkilerinin başladığı ilk günden itibaren magazin ve sosyal medya gündeminden hiç düşmeyen ikili, tüm eleştiri ve yorumlara kulaklarını tıkayıp ilişkilerine devam ettiler.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
16 Kas 2020 - 11:19 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.