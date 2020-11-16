Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımında Dikkat Çeken Kerem Bürsin Detayı! Yeniden mi Barıştılar? Sevgilisi ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan yeni ayrılan Serenay Sarıkaya, son bir kaç yıldır magazin ve sosyal medya gündeminden hiç düşmüyor.



Attığı her adım, söylediği her söz olay olan Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile yaşadıkları ilişkiyle aylarca gündemin baş maddeleri arasında yer aldı.

Bu medyatik ilişkisi sona eren güzel oyuncu ardından ülkenin en önemli isimlerinden biri olan başarılı komedyen Cem Yılmaz ile bir birlikteliğe başladı.



İlişkilerinin başladığı ilk günden itibaren magazin ve sosyal medya gündeminden hiç düşmeyen ikili, tüm eleştiri ve yorumlara kulaklarını tıkayıp ilişkilerine devam ettiler.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>