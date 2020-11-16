Koronavirüs, Boşanmak İçin Almanya’dan Ankara’ya Gelen Çifte Sürpriz Yaşattı! 14 Gün Aynı Odada Karantinaya Alındılar… Yaşananlara Kendileri de Şaştı... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde vaka ve ölüm sayıları durdurulamaz bir halde ilerlerken koronavirüs ile ilgili birbirinden ilginç olaylarda yaşanmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz hafta Ankara'da yaşanan trajikomik olay ise duyanları şaşkınlığa uğratırken yüzlerde de tebessüm bıraktırıyor.



Almanya'da yaşayan H.Y ve eşi S.Y, uzun süren evliliklerinde yaşanan anlaşmazlıklardan ötürü yol ayrımına gitmeye karar verdi.

Evliliklerinin uzun bir bölümünün kavga ve tartışmalarla geçtiğini öğrendiğimiz çift artık bu durumun kurtarılamaz bir hal alması üzerine ayrılık kararı aldı.



Boşanma kararı almalarının ardından Türkiye'ye gelmeye karar veren çift memleketleri olan Ankara'ya gitmek için yola çıktılar.



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