Koronavirüs, Boşanmak İçin Almanya’dan Ankara’ya Gelen Çifte Sürpriz Yaşattı! 14 Gün Aynı Odada Karantinaya Alındılar… Yaşananlara Kendileri de Şaştı...
Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Filmlere konu olacak bu hikaye duyanları hayrete düşürürken trajikomik bir koronavirüs anısı olarak akıllara kazındı.
Koronavirüs, Boşanmak İçin Almanya’dan Ankara’ya Gelen Çifte Sürpriz Yaşattı! 14 Gün Aynı Odada Karantinaya Alındılar… Yaşananlara Kendileri de Şaştı... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde vaka ve ölüm sayıları durdurulamaz bir halde ilerlerken koronavirüs ile ilgili birbirinden ilginç olaylarda yaşanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Ankara'da yaşanan trajikomik olay ise duyanları şaşkınlığa uğratırken yüzlerde de tebessüm bıraktırıyor.
Almanya'da yaşayan H.Y ve eşi S.Y, uzun süren evliliklerinde yaşanan anlaşmazlıklardan ötürü yol ayrımına gitmeye karar verdi.
Evliliklerinin uzun bir bölümünün kavga ve tartışmalarla geçtiğini öğrendiğimiz çift artık bu durumun kurtarılamaz bir hal alması üzerine ayrılık kararı aldı.
Boşanma kararı almalarının ardından Türkiye'ye gelmeye karar veren çift memleketleri olan Ankara'ya gitmek için yola çıktılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.