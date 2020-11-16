Ankara'da Kovid-19 denetimleri sürüyor! Ankara Valiliği Açıkladı: 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı
Ankara'da son bir aydaki Kovid-19 denetimlerinde 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimlerle ilgili rakamlar paylaşıldı.
Ankara'da 15 Ekim-15 Kasım arasında yapılan yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele denetimlerinde 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimlerle ilgili rakamlar paylaşıldı.
Ankara Valiliği Açıkladı: 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı
Açıklamada, "İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede 7 bin 129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 520 bin 482 kişi/iş yeri denetlenmiş bu denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi/iş yerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.