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- 16 Kas 2020 - 12:49 G: 16 Kas 2020 - 12:50

Ankara'da Kovid-19 denetimleri sürüyor! Ankara Valiliği Açıkladı: 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı

Ankara'da son bir aydaki Kovid-19 denetimlerinde 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimlerle ilgili rakamlar paylaşıldı.

Ankara'da 15 Ekim-15 Kasım arasında yapılan yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele denetimlerinde 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimlerle ilgili rakamlar paylaşıldı.

Ankara Valiliği Açıkladı: 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı

Açıklamada, "İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede 7 bin 129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 520 bin 482 kişi/iş yeri denetlenmiş bu denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi/iş yerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

16 Kas 2020 - 12:49 AA Ankara- Gündem

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